Maroc-Israël: une dynamique sans précédent

Les drapeaux israélien et marocain lors d'une cérémonie officielle à Tel-Aviv, le 13 septembre 2022.. AFP or licensors

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a indiqué que le royaume était très satisfait de la reprise des relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham. Intervenant par vidéo-conférence au Forum mondial de l’American Jewish Committee (AJC) devant 1.500 participants, Bourita a indiqué que cet accord a contribué à la réalisation d’une croissance «sans précédent» dans le commerce entre les deux pays.

Le chef de la diplomatie a précisé que «depuis l’adhésion du Maroc aux accords d’Abraham, il y a près de deux ans, les relations entre les deux pays ont prospéré. C’est ainsi que le Maroc a accueilli 12 hauts responsables israéliens et signé 30 conventions avec Israël. Par conséquent, les échanges commerciaux ont augmenté de 160% et le nombre de touristes israéliens qui ont visité le Maroc a été multiplié par cinq». Le diplomate marocain a par ailleurs indiqué que le royaume était très fier de son héritage juif et de son soutien à la société juive et à ses institutions.

Et Nasser Bourita de poursuivre en rappelant que «les relations du Maroc avec la communauté juive sont historiques car le royaume a été toujours une terre de coexistence où tous les Marocains, musulmans et juifs, vivaient dans la paix et l’harmonie sous la protection des rois du Maroc».

Le ministre marocain a aussi exprimé sa considération pour les longues relations du Maroc avec l’American Jewish Committee (AJC), qui a envoyé cette année deux délégations dans le royaume. L’AJC, précise Bourita, a aidé le Maroc à construire un vaste réseau d’amitiés ciblées au sein de la communauté juive américaine qui a joué un rôle primordial dans l’appel à un «partenariat maroco-américain fort et pérenne».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le ministre a rappelé le soutien de l’AJC à l’intégrité territoriale du Maroc, qui a été renouvelé lors de la visite en mai dernier d’une délégation de ce comité à Dakhla dans les provinces du sud. Pour sa part le directeur exécutif de la Fédération séfarade américaine, Jason Guberman, a souligné dans une déclaration accordée à la MAP à l’occasion de la tenue de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel (Marrakech 13-15 juin) que le modèle marocain est ancré dans une histoire qui s’étend sur des siècles et un héritage culturel ancestral qui donne un éclairage sur un pays soudé et imprégné des valeurs de modération et de pluralisme.

Gubernam a également relevé que «le Maroc est devenu grâce à la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI un exemple de vivre-ensemble et une forteresse contre le fanatisme et l’extrémisme violent. L’approche marocaine prône les valeurs de paix et de prospérité».

Le président de la FSA souligne enfin que les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la fraternité, de la coexistence et de la coopération constituent un modèle inspirant dans un monde en proie aux divisions et à l’inaction.