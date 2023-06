Voici la date officielle de la visite du ministre israélien de l’Intérieur et de la santé au Maroc

Moshe Arbel, ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé.. copyright (c) Flash90 2022

Lors de cette visite, la première de son genre, le ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé rencontrera, le vendredi 16 juin à Rabat, lors de deux réunions distinctes, Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l’Intérieur, avant de rencontrer le même jour, au siège du ministère de la Santé, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Plus précisément, Moshe Arbel arrivera au Maroc le jeudi 15 juin, soit à la veille de ses entretiens officiels avec les deux ministres marocains, a-t-on indiqué de même source. Le Bureau de liaison israélien à Rabat a déclaré en début de semaine, par la voix de son chef Shai Cohen, que la visite de Moshe Arbel, qualifiée d’importance capitale, traduit «la volonté mutuelle des deux nations de consolider leurs liens et de stimuler une collaboration bilatérale plus resserrée».

La visite au Maroc de Moshe Arbel intervient deux jours après le voyage officiel qu’avait effectué à Rabat, le mardi 7 juin 2023, le président de la Knesset Amir Ohana, à l’invitation du président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami.

Lors de cette rencontre inédite, Amir Ohana a exprimé, au nom de son institution «la reconnaissance de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc sur le Sahara marocain». Le président de la Knesset a en outre annoncé que le gouvernement israélien emboîtera le pas au Parlement prochainement. Le Premier ministre Natanyahou fera prochainement une annonce dans ce sens, a-t-il assuré.