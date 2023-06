La reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël au menu des entretiens entre Ohana et Talbi Alami

La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est dans le pipe. La question est au cœur des entretiens qu’aura en cette matinée du jeudi 8 juin le président de la Knesset Amir Ohana avec Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. D’après nos sources, Amir Ohana devrait annoncer officiellement la reconnaissance par l’institution qu’il préside de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur ses provinces du Sud.

Au cours de cette rencontre, Amir Ohana devra également souligner le rôle prépondérant que joue le Maroc dans la stabilité et la paix régionale et dans le monde, et relever le rôle que joue le roi Mohammed VI dans cette paix, notamment s’agissant de la recherche d’une solution au conflit israélo-palestinien.

Des accords historiques

Dans une tribune publiée chez nos confrères d’Al Ahdath Al Maghribia en prélude de sa visite au Maroc, le responsable israélien ne disait pas autre chose. Il n’a pas manqué de saluer l’action du Souverain, «Son leadership ouvert et tourné vers l’avenir, Sa vision de la paix et Sa pensée novatrice».

Ohana, qui est revenu sur ses racines marocaines, a rappelé que les juifs originaires du Royaume constituent l’une des communautés les plus importantes et les plus dynamiques d’Israël. Le président de la Knesset a également salué l’accord tripartite Maroc-USA-Israël, qui a permis le rétablissement des relations entre le Royaume et l’État hébreu, le qualifiant de «la percée la plus importante de ces dernières décennies».

Cet accord tripartite, a-t-il estimé, est de nature à «conduire à des accords historiques, élargir le cercle de la paix et rapprocher les nations», précisant que la paix offre tellement d’opportunités et que la coopération dans de nombreux domaines est déjà en place. «Il n’y a presque aucun domaine dans lequel nous ne travaillons pas ensemble», a écrit Ohana, qui a souligné que le rétablissement des relations avec Israël a ouvert la voie aux Israéliens pour visiter le Maroc, devenu une destination touristique très prisée.