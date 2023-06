Le Forum du Néguev se tiendrait au Maroc à la mi-juillet, selon la presse israélienne

Les chefs de la diplomatie des six pays participant au Forum du Néguev (les 27 et 28 mars 2022), à Sde Boker en Israël.. DR

Le Forum du Néguev, rencontre réunissant les représentants des pays signataires des Accords d’Abraham (Maroc, Israël, Émirats arabes unis et Bahreïn), en plus de l’Égypte et des États-Unis, pourrait se tenir au Maroc au cours du mois de juillet prochain.

Lire aussi : Amir Ohana: Israël devrait reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’information a été rapportée ce lundi 12 juin par The Times of Israel qui cite des sources diplomatiques officielles de l’État hébreu. La publication ajoute que la date exacte de la tenue du forum sera fixée lors d’une prochaine réunion de son comité directeur.

The Times of Israel affirme également qu’il est presque certain que le Forum changera d’appellation, pour prendre une autre dénomination régionale ne renvoyant plus directement à Israël.