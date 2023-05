À la demande des Etats-Unis et des pays arabes, le Forum du Néguev pourrait changer de nom

Les chefs de la diplomatie des six pays du Forum du Néguev (27-28 mars 2022) à Sde Boker en Israël. . Jacquelyn MARTIN / AFP

Le Forum du Néguev pourrait changer de nom à la demande des Etats-Unis, qui se font l’écho du souhait des pays arabes signataires des Accords d’Abraham, rapporte The Time of Israel ce mardi 16 mai.

Selon la publication, qui cite un officiel israélien, Washington aurait formulé une demande en ce sens auprès d’Israël, en réponse au souhait des pays arabes membres de ce forum d’opter pour une dénomination «moins spécifiquement identifiée à l’Etat hébreu».

Un diplomate arabe a confirmé l’existence de cette demande américaine, la qualifiant de «développement positif susceptible d’ouvrir la voie à d’autres pays pour rejoindre (le forum, ndlr)».

Selon The Time of Israel, qui cite cette fois Channel 13, les Etats-Unis ont formulé cette demande lundi 15 mai au nom des pays arabes: l’Egypte, Bahreïn, le Maroc et les Emirats arabes unis. Les quatre pays opteraient pour un nom «plus générique» en remplacement du Forum du Néguev.

Selon la presse israélienne, un tel changement de nom pourrait inciter d’autres pays arabes à rejoindre le forum, en une claire allusion à la Jordanie, en premier lieu.

Cet éventuel changement de nom suscite déjà une polémique au sein de la classe politique israélienne, notamment entre l’actuel chef de la diplomatie, Eli Cohen, et son prédécesseur Yair Lapid, devenu chef de file de l’opposition.

ההתקפלות הזו היא חרפה והממשלה הזו אינה מבינה גאווה לאומית מהי. https://t.co/aFI6Fs9Jj1 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 15, 2023

Lundi en soirée, Yair Lapid avait qualifié, sur Twitter, de «honte» un tel «repli» par «ce gouvernement qui ne comprend pas ce qu’est la fierté nationale».