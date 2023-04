Le Niger, cet autre voisin de l’Algérie qui va rejoindre le Forum du Néguev

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le président nigérien Mohamed Bazoum, le 16 mars 2023 à Niamey.

L‘annonce ne risque pas de faire des heureux à Alger. Néanmoins, elle est actée, à en croire le généralement bien informé média américain Axios, qui en a fait état mercredi 19 avril 2023. Le Niger s’apprête à faire son entrée dans le cercle des pays membres du Forum du Néguev, un prolongement des Accords d’Abraham conclu entre des nations arabes, dont le Maroc, et l’État d’Israël.

La décision a été discutée lors d’un récent déplacement à Niamey, capitale du Niger, du secrétaire d’État américain Antony Blinken. Lors d’un entretien, le 16 mars, avec le président de ce pays, Mohammed Bazoum, le chef de la diplomatie américaine l’a «exhorté à s’orienter vers la normalisation des relations avec Israël, ont déclaré à Axios deux responsables américain et israélien», indique le média US, qui y voit un signe que l’administration Biden travaille en coulisses pour inclure davantage de pays à majorité arabe et musulmane dans les Accords d’Abraham.

Axios précise que c’est la toute première fois qu’un secrétaire d’État américain se rend dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui plus est à majorité musulmane. Et pour cause: «Le Niger est en train de devenir un partenaire clé des États-Unis en matière de sécurité au Sahel», lit-on.

La même source révèle par ailleurs que deux semaines après sa visite au Niger, Antony Blinken s’est entretenu au téléphone avec son homologue israélien, Eli Cohen, et l’a informé de ces entretiens, auxquels a également participé le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou. Suite à quoi, selon des responsables israéliens, Eli Cohen a proposé d’inviter le Niger à participer au Forum du Néguev, qui comprend les États-Unis, Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et l’Égypte.

«Les responsables israéliens ont déclaré que les dirigeants du Niger étaient disposés à aller de l’avant vers un réchauffement des liens avec Israël et même à rétablir les relations diplomatiques, mais ils veulent obtenir une sorte de livrables de l’administration Biden», ajoute Axios.

Après un premier sommet tenu en mars 2022 en Israël, le deuxième se déroulera au Maroc. Le forum du Néguev repose sur une dynamique régionale profitable à tous les peuples de la région. En attestent les thèmes abordés: la sécurité alimentaire, l’éducation et la recherche. En somme, ce forum vise à transformer la vie des citoyens des pays qui y adhèrent par le truchement d’une coopération concrète et sectorielle. Il tend aussi, selon l’expression d’un diplomate marocain à «immuniser les accords avec Israël, en leur conférant un contenu, parce que les turbulences diplomatiques ne manqueront jamais».

Avec le changement de gouvernement en Israël, le Forum du Néguev est devenu un moyen pour amorcer une dynamique politique qui conduit à la désescalade. La tenue de son prochain sommet au Maroc est un levier pour la désescalade.

Le tout est désormais de savoir quelle sera la réaction de l’Algérie, avec laquelle le Niger partage une longue frontière et qui ne cesse de diaboliser Israël ainsi que les pays arabes ayant entamé ou relancé leurs relations diplomatiques avec ce pays? Particulièrement le Maroc «qui a introduit l’entité sioniste à nos frontières», selon le leitmotiv des responsables algériens. Ceci, d’autant plus que le Niger risque de faire bien de l’ombre au pouvoir algérien dans la gestion des tensions actuelles au Sahel. Une gestion où Niamey est appelée à jouer les premiers rôles, malgré les gesticulations d’Alger.