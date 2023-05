Une série d’accords et des retrouvailles avec le pays de son père: la ministre israélienne des Transports en visite au Maroc

Mohamed Abdeljalil et la ministre des Transports d’Israël, en visite au Maroc, ont procédé lors de leur entretien, ce lundi 29 mai à Rabat, à la signature de trois accords portant sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, le renforcement des accords bilatéraux sur les questions maritimes et les liaisons directes entre les ports des deux pays. Une série d’accords qui «renforcera la coopération entre nos deux peuples et ce, suivant la vision de Sa Majesté Mohammed VI», a déclaré la responsable israélienne, citée dans un communiqué du Bureau de liaison d’Israël à Rabat.

Miri Regev, d’origine marocaine, prolongera son déplacement dans le Royaume par un séjour privé qui devrait la mener, demain mardi 30 mai, au port de Tanger Med, dont elle visitera les installations, avant de rallier également les villes de Casablanca, Marrakech et Larache. À Rabat, la ministre déposera une gerbe de fleurs sur les tombes des rois Mohammed V et Hassan II au Mausolée Mohammed V, et se rendra également à Larache, la ville natale de son père, pour la première fois de sa vie.

אני בטוחה שיחד נחזק ונביא את היחסים בין המדינות ובמזרח התיכון לשיאים חדשים.



הפגישה היתה לבבית ומקצועית עם גורמי המקצוע משני הצדדים.

מקווה מאוד שבקרוב אארח את שר התחבורה המרוקאי לביקור ראשון אצלנו בישראל.



בע״ה שנמשיך לעשות ולהצליח.

🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/KUEnbeZQKu — מירי רגב (@regev_miri) May 29, 2023