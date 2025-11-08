Défense. Dates, zones d’opération, moyens déployés... Ce que l’on sait de l’exercice naval maroco-français Chebec 25

Du 3 au 22 novembre, la France et le Maroc mèneront une nouvelle édition de l’exercice naval CHEBEC.

C’est un exercice de coopération bilatérale devenu incontournable entre la Marine royale marocaine et la Marine nationale française. Chebec 2025 s’inscrit dans une tradition bien établie d’entraînement conjoint entre les deux pays, avec pour ambition de consolider leur interopérabilité et d’affiner leurs méthodes d’action commune en Méditerranée.

Et cette année, du 3 au 22 novembre, la 32ème édition de l’exercice prend une nouvelle dimension entre Toulon, Hyères et Tanger, avec un dispositif maritime élargi, des scénarios opérationnels réalistes et un accent particulier sur la sécurité régionale.

Un scénario en trois phases

Chebec 2025 se déroule selon un calendrier bien établi qui combine entraînements à quai, opérations en mer et patrouilles conjointes. La première phase, du 7 au 12 novembre, se tient à Toulon et à la Base d’aéronautique navale de Hyères.

Cette étape préparatoire réunit les équipages autour de conférences, d’ateliers et d’exercices élémentaires destinés à harmoniser les procédures et à renforcer la coordination entre les forces françaises et marocaines.

La seconde phase, du 12 au 17 novembre, se déroule en mer entre Toulon et Tanger. Après cette séquence, une escale à Tanger est prévue du 17 au 20 novembre. Enfin, du 20 au 22 novembre, les équipages reprendront la mer pour une phase de patrouille OPS conjointe axée sur la surveillance maritime et la coordination en conditions réelles.

Des moyens à la hauteur de l’ambition

Les deux marines engagent des moyens d’envergure, apprend Le360 auprès de l’État-major français des armées. Le Maroc, de son côté, déploie la frégate Mohammed VI de type FREMM, ainsi qu’un hélicoptère Panther STD2. Ensemble, ces unités mèneront des exercices de coordination, de détection et de réaction tactique face à des menaces simulées en mer.

Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25. (Chloé Labedan / Marine nationale française)

Côté français, une frégate légère furtive (FLF) et son hélicoptère Panther participeront aux manœuvres, accompagnés d’un sous-marin nucléaire d’attaque, engagé pour la deuxième année consécutive.

Selon l’État-major français des armées, «l’exercice Chebec 2025 continue de marquer un jalon important dans la coopération opérationnelle entre la Marine nationale française et la Marine royale marocaine».

Cet entraînement conjoint, centré sur la sécurité maritime en Méditerranée, inclut des manœuvres de lutte sous-marine, anti-aérienne et anti-surface, ainsi que des exercices de plongée et des patrouilles communes. Les forces armées des deux pays continuent ainsi de renforcer leur interopérabilité et leur collaboration stratégique, tout en contribuant à la stabilité de la région, indique-t-on.

«Pilier de la coopération bilatérale franco-marocaine, les activités navales se traduisent par des actions conjointes dans les domaines de l’entraînement, de la formation, de l’hydrographie, de l’océanographie et du soutien technique. Les deux nations réaffirment également leur volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération régionale dans le cadre de l’Initiative 5+5 Défense», fait savoir l’État-major français des armées.