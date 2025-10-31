Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25, ce vendredi 31 octobre.. ©Chloé Labedan/Marine Nationale/Défense

La frégate Mohammed VI a accosté ce vendredi matin au port de Toulon. Elle participera la semaine prochaine à l’exercice franco-marocain Chebec 25. L’annonce a été faite aujourd’hui sur Facebook par le compte du Commandant français de la zone maritime Méditerranée et mer Noire.

«Chebec», exercice naval de coopération militaire organisé chaque année entre la Marine royale marocaine et la Marine nationale française, tire son nom d’un navire de guerre rapide, léger et manœuvrable.

En 2024, la Marine royale avait organisé, du 7 au 13 octobre, avec la Marine nationale française, la 30ème édition de l’exercice naval. À cette occasion, un sous-marin nucléaire d’attaque français avait été engagé pour la première fois dans ces manœuvres annuelles.

L’édition 2024, placée sous le signe de la lutte anti-sous-marine, s’était déroulée en deux phases. La première avait eu lieu à quai, à Casablanca, où la flottille franco-marocaine s’était réunie pour la préparation et la coordination des opérations.

La seconde phase s’était tenue en mer d’Alboran, le long des côtes méditerranéennes du Maroc, où les unités participantes avaient mené des exercices tactiques et des entraînements de détection sous-marine.

L’édition 2025 s’inscrit dans la continuité de cette coopération. Elle vise à renforcer l’interopérabilité entre les deux marines, à perfectionner les procédures communes et à consolider la sécurité maritime régionale.

