Politique

Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25

Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25, ce vendredi 31 octobre.. ©Chloé Labedan/Marine Nationale/Défense

La frégate Mohammed VI est arrivée, ce vendredi 31 octobre à Toulon en France, pour participer dès la semaine prochaine à l’exercice bilatéral Chebec 25. Les images.

Par La Rédaction
Le 31/10/2025 à 12h43

La frégate Mohammed VI a accosté ce vendredi matin au port de Toulon. Elle participera la semaine prochaine à l’exercice franco-marocain Chebec 25. L’annonce a été faite aujourd’hui sur Facebook par le compte du Commandant français de la zone maritime Méditerranée et mer Noire.

«Chebec», exercice naval de coopération militaire organisé chaque année entre la Marine royale marocaine et la Marine nationale française, tire son nom d’un navire de guerre rapide, léger et manœuvrable.

En 2024, la Marine royale avait organisé, du 7 au 13 octobre, avec la Marine nationale française, la 30ème édition de l’exercice naval. À cette occasion, un sous-marin nucléaire d’attaque français avait été engagé pour la première fois dans ces manœuvres annuelles.

Lire aussi : Première: un sous-marin nucléaire engagé dans un exercice maroco-français

L’édition 2024, placée sous le signe de la lutte anti-sous-marine, s’était déroulée en deux phases. La première avait eu lieu à quai, à Casablanca, où la flottille franco-marocaine s’était réunie pour la préparation et la coordination des opérations.

La seconde phase s’était tenue en mer d’Alboran, le long des côtes méditerranéennes du Maroc, où les unités participantes avaient mené des exercices tactiques et des entraînements de détection sous-marine.

L’édition 2025 s’inscrit dans la continuité de cette coopération. Elle vise à renforcer l’interopérabilité entre les deux marines, à perfectionner les procédures communes et à consolider la sécurité maritime régionale.

Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25. (Chloé Labedan / Marine nationale française)

Par La Rédaction
Le 31/10/2025 à 12h43
#exercice militaire#Maroc-France#Exercice naval

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

African Lion: les leçons d’un exercice militaire unique en Afrique

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Exercice militaire conjoint entre les forces navales marocaine, sénégalaise et ivoirienne

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Gibraltar: exercice militaire conjoint entre les Forces spéciales marocaines et britanniques

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Exercice militaire conjoint entre les forces navales marocaines et espagnoles

Articles les plus lus

1
Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés
2
Ce que le trafic illicite de fossiles dit d’un marché parallèle bien installé au Maroc
3
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
4
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
5
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
6
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
7
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
8
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
Revues de presse

Voir plus