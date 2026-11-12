Le Maghreb, Djeha et les équations: pourquoi il faut cesser d’acheter la tête des autres

Au Maghreb, nous avons un art consommé du récit. Nous aimons raconter comment nos ancêtres ont inventé l’algèbre, comment Averroès expliquait Aristote et le mantra socratique de skopei aux Européens perplexes, et comment nos rois faisaient trembler les mers. C’est magnifique, c’est héroïque, et… cela ne coûte pas cher. Mais quand le soir tombe et qu’il faut regarder le siècle en face, une question vicieuse surgit: où sont nos géants d’aujourd’hui?

Où sont nos Einstein, nos Victor Hugo, nos Pasteur, nos Adam Smith, nos Montagnier, nos Curie? Notre mémoire est pleine de sabres et de couronnes, mais nos étagères modernes sont désespérément vides de prix Nobel.

Cette question fait généralement pousser de grands soupirs. On incrimine le sort, le colonialisme, la météo ou le manque de moyens. Mais au pays de Djeha, ce héros populaire qui vendait l’ombre de son âne ou faisait bouillir sa marmite à la chaleur d’une bougie, nous devrions savoir reconnaître une entourloupe quand nous en voyons une: nous sommes en train de nous jouer un bien mauvais tour.

La marmite de Djeha et le miroir français

Consommer la science des autres, c’est exactement comme se chauffer à la bougie de Djeha: cela donne l’illusion de la lumière, mais on finit toujours par avoir froid.

Pendant longtemps, nous nous sommes rassurés en regardant vers la rive nord de la Méditerranée, persuadés que Paris ou l’Europe pensaient le monde pour nous. Mais le réveil est brutal: la France elle-même s’est laissé distancer. Autrefois phare des Lumières et patrie des grands théoriciens, elle se débat aujourd’hui dans une crise systémique majeure. En abandonnant la sanctuarisation de sa recherche fondamentale et en abdiquant son autonomie intellectuelle, elle s’est mise à tout attendre de l’Amérique: ses logiciels, ses algorithmes, ses modèles économiques et même ses concepts sociologiques. Quand les géants d’hier deviennent les vassaux scientifiques de la Silicon Valley, que reste-t-il aux élèves de l’autre côté de la barrière?

Si la France s’essouffle à importer sa pensée d’outre-Atlantique, le Maghreb ne peut plus se contenter d’être le consommateur de deuxième main d’un savoir déjà sous-traité. C’est là qu’il faut voir grand sans trembler. Dans une précédente tribune, j’avais parlé de la deuxième montagne qui attendait le Maroc, maintenant qu’il a réussi à franchir la première montagne, celle de la modernisation et de la diversification de son économie et de son entrée dans le club des pays dits émergents.

De Dakhla à Bangalore: la preuve par la volonté

Regardons ce que la volonté stratégique peut accomplir. Lorsque le Maroc a décidé de faire de Dakhla un champion mondial de la logistique maritime et de la souveraineté atlantique, beaucoup y voyaient un pari irréaliste. Aujourd’hui, l’infrastructure est là, dessinant la carte des échanges de demain entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Le Maroc a prouvé qu’il savait créer des géants matériels ex nihilo. Dakhla était un désert, elle ne savait pas qu’elle était un trésor national en devenir.

«Si le Maroc a su bâtir une Dakhla de la logistique, il a toutes les cartes en main pour concevoir le Bangalore de la high-tech et de la recherche fondamentale en Méditerranée» — Boualem Sansal

Pourquoi ne pas appliquer la même audace à la matière grise?

L’Inde a accompli exactement cette révolution en transformant Bangalore, une modeste ville de province, en un hub technologique mondial. Longtemps cantonnée aux rôles secondaires, elle a créé les Indian Institutes of Technology et un écosystème d’élite qui a forcé les géants de la Silicon Valley à délocaliser leurs centres de décision stratégiques sur son sol.

Si le Maroc a su bâtir une Dakhla de la logistique, il a toutes les cartes en main pour concevoir le Bangalore de la high-tech et de la recherche fondamentale en Méditerranée. Marrakech serait un merveilleux nid pour accueillir les génies qui vont la propulser dans le troisième millénaire. Je pense que beaucoup de chercheurs de tous pays s’y installeront pour jouir de la douceur de vivre de cette ville.

La tentation du prêt-à-penser

S’approprier les technologies fabriquées à Boston, Bangalore ou Palo Alto permet de bricoler, de bâtir des autoroutes et de faire fonctionner nos téléphones. C’est utile, cela fait avancer. Mais inventer son propre savoir, formuler ses propres théorèmes et penser ses propres modèles économiques fait avancer mille fois plus vite! C’est la différence fondamentale entre être le passager du train de l’Histoire et être celui qui tient la locomotive.

«Je ne viens pas avec un catalogue de réformes administratives assommantes: les bureaucraties n’ont jamais produit un seul poète ni un seul physicien de génie. Je dis simplement qu’il faut changer de braquet et rallumer la passion et le désir de la recherche» — Boualem Sansal

Alors, pourquoi n’inventons-nous plus?

Parce que, pour produire du savoir, il ne suffit pas d’avoir des têtes bien faites. Dieu sait que nos étudiants remplissent les amphis du monde entier dès qu’ils prennent le large. Il faut aimer le risque de la pensée. Or, nous avons réussi, notamment en Algérie, l’exploit de tout sacraliser: la Politique, l’Histoire, la Tradition, la Religion. Chez nous, chercher une idée neuve a trop souvent été traité comme une impiété, une insolence, voire une sédition. Résultat: nos cerveaux font leurs valises, et nous restons au café à débattre pour savoir si le caftan est marocain ou algérien. Djeha doit en rire aux larmes. Important ne veut pas dire essentiel.

La «Hanse des Esprits» et le «Goncourt des Équations»

Il est temps de sortir de cette comédie. Je ne viens pas avec un catalogue de réformes administratives assommantes: les bureaucraties n’ont jamais produit un seul poète ni un seul physicien de génie. Je dis simplement qu’il faut changer de braquet et rallumer la passion et le désir de la recherche.

L’idée d’une «Hanse des Esprits» maghrébine est déjà en soi une immense invention: créons ce réseau libre, impertinent et indépendant, capable d’abriter nos meilleurs chercheurs à l’abri des censeurs et des courtisans. Un espace où la seule autorité reconnue est celle de la preuve, du calcul et de l’argument.

Et puisque le Maghreb possède une bosse naturelle et un potentiel reconnu pour les mathématiques, nos lycéens et nos étudiants ont une histoire d’amour légendaire avec les chiffres, poussons la malice plus loin: inventons notre propre «Goncourt des Mathématiques»!

Pourquoi réserver le prestige, les caméras et la passion populaire aux seuls romans ou aux matchs de football? Imaginons un prix majestueux, richement doté par nos mécènes, fêté dans nos villes, de Casablanca à Tunis, en passant par Alger, si elle le veut bien, qui viendrait couronner chaque année le plus beau théorème, la formule la plus élégante ou la découverte algorithmique la plus fulgurante sortie d’un esprit maghrébin. Faisons des mathématiciens nos nouvelles stars nationales.

Quitter le rôle du spectateur

Un peuple qui ne produit plus sa propre pensée finit toujours par être pensé et dominé par les autres. Le Maghreb a prouvé par le passé qu’il savait se battre pour sa terre et son indépendance politique, tout comme il prouve aujourd’hui qu’il sait bâtir des infrastructures de classe mondiale. Il lui reste désormais à faire preuve d’un peu de cette ruse et de ce génie qui ont fait sa culture pour mener la seule bataille qui vaille pour le siècle qui vient: celle de la science, de la création et de la raison affranchies.

Cessons d’acheter la tête des autres. Fabriquons la nôtre.