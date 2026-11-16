Et si le Polisario reprenait les armes?

Depuis la fin de la Minurso, provoquée par le double veto russe et américain, le Polisario, faux nez de l’armée algérienne, a menacé de reprendre les hostilités contre le Maroc et de revenir à la situation d’avant le cessez-le-feu de 1991. Cette menace sert plusieurs objectifs, dont le principal est de manifester un refus de la défaite diplomatique d’Alger dans son soutien constant à la mésaventure séparatiste du Polisario. Elle vise aussi à faire craindre à la communauté internationale, notamment européenne, le déclenchement d’un nouveau foyer de tension dans une région sensible, proche du pourtour méditerranéen.

Mais cette menace, perceptible dans de nombreux communiqués et autres postures du Polisario, pourrait très bien s’avérer vide de sens et être perçue comme le chant du cygne dans le désert. La reprise de la guerre est plus facile à proclamer qu’à faire. Car il faut bien distinguer les époques. Dans les années 1990, l’Algérie avait mis son appareil diplomatique à la disposition du mouvement séparatiste, parvenant à lui procurer, à travers le monde, une forme de soutien à sa démarche guerrière. Aujourd’hui, le cercle de ses soutiens s’est rétréci comme peau de chagrin. Même pour ses rares alliés, le Polisario est devenu un fardeau dont il faut se débarrasser au plus vite, malgré les apparences et les postures sur la scène internationale.

Reprendre la guerre ne sera jamais, pour le Polisario, une décision souveraine. Et pour cause. Le moindre choix diplomatique, la moindre sortie de ses milices sont dictés par Alger. Que dire alors de la très grave décision de reprendre une activité militaire et d’enclencher la guerre contre le Maroc?

La situation militaire au Maghreb paraît limpide aujourd’hui. Si, demain, le Polisario reprend ses attaques contre le Maroc, cela signifierait pour tout le monde que l’Algérie a décidé de déclarer la guerre à son voisin. Et même cette hypothèse, propagée sur les réseaux d’influence proches du pouvoir algérien, paraît aujourd’hui plus fantaisiste que réaliste. Sauf à sombrer dans un profond déni de la nouvelle réalité militaire, le Maroc des années 1990 n’est pas le Maroc de 2026.

«Dans le cas où les milices du Polisario décideraient de mettre leurs menaces à exécution et d’attaquer le Maroc, elles faciliteraient grandement la dynamique actuelle portée par l’administration américaine visant à les inscrire sur la liste des organisations terroristes» — Mustapha Tossa

D’abord, par la qualité de son armement et la détermination de son armée. Même avec les restrictions et les limites propres aux années 1990, cette dernière avait déjà réussi à imposer, par la force de ses convictions et de ses moyens, la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Que dire aujourd’hui, alors qu’elle a acquis les dernières technologies en matière d’armement et que la diplomatie marocaine a convaincu du bien-fondé de sa démarche?

Le Maroc d’aujourd’hui a su tisser des alliances politiques et militaires qui pourraient avoir un effet dissuasif sur toute tentation d’agression d’un régime à bout de souffle. Il suffit de rappeler que l’Amérique, l’Europe, le monde arabe et une grande partie de l’Afrique sont du côté du Maroc. Si Alger décidait demain d’ouvrir un front avec Rabat, il lui faudrait impérativement composer avec deux facteurs indissociables: les performances militaires du Royaume et la qualité de son carnet d’alliances.

Il faudrait aussi envisager deux grandes évolutions qui ne laisseront personne indifférent. Dans le cas où les milices du Polisario décideraient de mettre leurs menaces à exécution et d’attaquer le Maroc, elles faciliteraient grandement la dynamique actuelle portée par l’administration américaine visant à les inscrire sur la liste des organisations terroristes. Et si ce scénario se réalisait, tous les alliés du Royaume adopteraient la même position, participant ainsi à placer le Polisario dans la même catégorie que Daech ou Al-Qaïda.

Cette évolution ne ciblerait pas uniquement les milices du Polisario. Elle aurait une conséquence immédiate sur leur principal soutien. Alger a beau se retrancher derrière son statut d’observateur et proclamer une neutralité factice, dans l’hypothèse où la guerre reprendrait au Sahara par l’intermédiaire du Polisario, le régime algérien serait de facto considéré comme un État parrain du terrorisme et traité comme tel par la communauté internationale. Dans le contexte actuel, ce n’est pas une mince affaire.

Pour toutes ces raisons, les plus optimistes misent davantage sur une solution politique à trouver entre Rabat et Alger que sur le déclenchement d’une guerre dont le perdant est déjà connu. Les menaces du Polisario peuvent être rangées dans le registre d’une volonté de mieux négocier. Une façon de menacer de recourir à la guerre… pour ne pas avoir à la faire.