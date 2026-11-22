«La direction du Polisario peine à tirer les conséquences politiques du vote du Conseil de sécurité du 30 octobre dernier, qui a prorogé la mission de la MINURSO», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 23 novembre. Le quotidien estime qu’elle se trouve devant une réalité politique où les slogans de la résistance et les victoires présentées comme telles n’opèrent plus, après un demi-siècle durant lequel, écrit-il, ils ont consumé la vie des Sahraouis. Il y voit une crise dont les effets ont gagné l’intérieur des camps, où la direction du Front affronterait une fracture plus profonde que la perte du pari onusien.

Selon le journal, les appels à la mobilisation lancés par la direction ne trouvent plus d’écho auprès des habitants, qui attendent depuis des décennies et en sont venus à considérer le débat sur l’avenir comme plus pressant que les slogans de guerre.

Assabah affirme que, «face à cette incapacité à mobiliser, la direction s’est tournée vers les fonctionnaires de son administration et les cadres de ses structures pour fournir des effectifs aux centres d’entraînement situés sur le territoire algérien, dont l’ouverture est annoncée pour le 3 décembre». Selon le journal, cela traduirait la taille du piège dans lequel le Front se serait enfermé, puisqu’il prétend que les Sahraouis se disputent le port des armes. Le journal y décèle un risque de transformer la lassitude administrative en soulèvement populaire, ce qui inquiéterait Brahim Ghali, alors que les interrogations montent parmi les jeunes des camps et même chez certains cadres de l’organisation sur l’intérêt de les pousser dans une nouvelle guerre.

L’article ajoute que le désordre qui frapperait la direction ne se limite pas à la tentative de mobilisation, mais s’étendrait aux préparatifs du 17e congrès du Front, que Brahim Ghali voudrait utiliser pour redonner de la légitimité à sa direction et présenter aux Sahraouis une image d’unité. Il s’interroge sur le bilan réel de cette cohésion après un demi-siècle de gestion de ce qu’il appelle «l’illusion séparatiste». Selon le quotidien, les préparatifs vont de pair avec la multiplication des appels du Polisario pour alerter sur les conditions humanitaires dans les camps, la pénurie de nourriture, de médicaments et de vaccins, et les appels à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds pour sauver la population, en raison du recul du financement humanitaire. Dans le même temps, l’organisation aurait validé une enveloppe de plus de 30 milliards de centimes algériens pour l’organisation du congrès. Elle est destinée aux frais de transport, d’hébergement et de restauration.