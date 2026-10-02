Gouvernement El Mansouri: le PPS convoque son bureau politique ce vendredi

Au terme de son entretien, mercredi 30 septembre, avec la cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohammed Nabil Benabdallah, avait indiqué que sa formation n’avait pas encore arrêté sa position sur une éventuelle participation au prochain exécutif. «Nous continuons notre débat interne pour trancher dans les prochains jours», avait-il déclaré.

Dans le prolongement de ces consultations, le bureau politique du PPS doit se réunir ce vendredi 2 octobre afin de définir le positionnement du parti pour la prochaine séquence politique, entre maintien dans l’opposition et éventuelle participation à la future majorité gouvernementale.

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Fatima Ezzahra El Mansouri a été nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI le 29 septembre, conformément à l’article 47 de la Constitution, après la victoire du Parti authenticité et modernité (PAM) aux élections législatives. Le PPS a, pour sa part, remporté 19 des 395 sièges de la Chambre des représentants.

Depuis sa nomination, la cheffe du gouvernement désignée mène, au siège central du PAM à Rabat, des consultations avec les formations représentées à la Chambre des représentants en vue de constituer une majorité parlementaire et de former le nouvel exécutif.

Le Parti de la justice et du développement (PJD), qui a choisi de siéger dans l’opposition, a refusé de participer à une rencontre organisée dans les locaux du PAM. L’Alliance de la gauche a également annulé l’entretien prévu ce vendredi, faute d’accord sur le lieu. Elle réclamait que les échanges se déroulent dans un cadre institutionnel neutre, en dehors du siège de toute formation politique.