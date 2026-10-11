El Mansouri: les consultations avancent dans le calme pour former un gouvernement fort

Fatima Ezzahra El Mansouri, avec les députés et conseillers du PAM au Parlement, en présence de membres du bureau politique du parti, à Rabat, le 9 octobre 2026.

Le climat politique connaît une dynamique intense à la suite de l’ouverture de la session législative par le roi Mohammed VI. C’est dans ce contexte que Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), s’est adressée aux parlementaires de sa formation politique lors d’une réunion de communication, rapporte le quotidien Assabah de ce lundi 12 octobre.

Au cœur de ses déclarations, elle a tenu à saluer la victoire du PAM lors des récentes échéances électorales, qualifiant ce succès d’acquis politique majeur pour le parti. Néanmoins, elle a insisté sur le fait que cette position de premier plan impose à la formation politique ainsi qu’à ses élus une responsabilité redoublée envers les citoyens qui ont placé leur confiance en eux, exigeant un dépassement de toute logique de célébration pour se consacrer pleinement au travail de terrain.

Elle a également rappelé que le véritable enjeu réside dans la traduction concrète des résultats électoraux en réalisations tangibles et mesurables qui répondent aux attentes légitimes de la population. Selon Fatima Ezzahra El Mansouri, les parlementaires doivent impérativement s’engager avec sérieux dans leurs missions au sein de l’institution législative, en renforçant leur présence effective et en participant activement aux grands chantiers du pays, lit-on dans Assabah.

Dans sa feuille de route, la responsable politique a souligné que le travail parlementaire ne saurait se limiter à la simple représentation numérique au sein de l’hémicycle. Elle a plaidé pour une implication profonde dans le débat public, la contribution à l’amélioration de la législation, ainsi qu’un exercice rigoureux du contrôle des politiques publiques à travers le suivi de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux.

Abordant la question des tractations en cours, Fatima Ezzahra El Mansouri a affirmé que les négociations relatives aux alliances politiques et à la formation du prochain gouvernement se déroulent actuellement dans un climat empreint de calme et de sérénité. Elle a exprimé son aspiration à voir naître un exécutif fort et cohésif, capable de dialoguer efficacement et de faire face aux défis majeurs qui se dressent devant le pays.

Elle a conclu son allocution en rappelant que la réussite des politiques publiques est subordonnée à une synergie étroite et permanente entre l’action gouvernementale et la performance parlementaire. Ce partenariat institutionnel exige une coordination constante entre les pouvoirs exécutif et législatif afin de garantir la convergence des priorités nationales et d’atteindre les objectifs fixés pour le développement global du Maroc.