L’Istiqlal et le PJD ont désigné leur chef de groupe parlementaire: qui sont-ils?

Du côté de l’Istiqlal, Madiha Khayir a été choisie pour succéder à Allal Amraoui à la présidence du groupe parlementaire. La décision a été approuvée par le comité exécutif du parti, avant d’être entérinée par les membres du groupe réunis au siège central de la formation à Rabat, sous la présidence du secrétaire général, Nizar Baraka.

Élue dans la circonscription de Béni Mellal lors des législatives du 23 septembre, Madiha Khayir est arrivée en tête avec 21.384 voix. Membre du comité exécutif de l’Istiqlal, elle a déjà siégé à la Chambre des représentants lors de la précédente législature. Elle a également occupé le poste de secrétaire générale de l’Académie Mohammed VI internationale de l’aviation civile. Elle est titulaire d’un master en finance et comptabilité et d’un doctorat en sciences de gestion.

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Au PJD, le secrétariat général, présidé par Abdelilah Benkirane, a approuvé la désignation d’Idriss El Azami El Idrissi à la tête du groupe parlementaire du parti. Abdellah Bouanou a, pour sa part, été retenu comme candidat du groupe au poste de vice-président de la Chambre des représentants.

Dans un communiqué publié jeudi soir sur son site officiel, le PJD précise que ces deux choix ont été validés à l’issue d’un vote à bulletin secret. Auparavant, le groupe parlementaire avait sélectionné trois candidats pour chacune des fonctions, après une procédure comprenant le dépôt des candidatures, les délibérations et le vote.

Ces désignations s’inscrivent dans les préparatifs des formations politiques en vue de la nouvelle législature, notamment la constitution des groupes parlementaires et la désignation de leurs représentants au sein des instances de la Chambre.