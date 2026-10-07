Politique

Formation du gouvernement: l’Istiqlal réunit ce jeudi son comité exécutif

Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement, et Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal.

Alors que Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du futur gouvernement, poursuit ses consultations avec les partis politiques, l’Istiqlal réunit, jeudi 8 octobre, son comité exécutif sous la présidence de son secrétaire général, Nizar Baraka.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 07/10/2026 à 16h02

Le récent Conseil national de l’Istiqlal avait confié à son secrétaire général la mission de mener des consultations avec la nouvelle cheffe du gouvernement pour la formation de la future majorité gouvernementale.

Selon des sources contactées par Le360, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, également coordinatrice nationale du Parti authenticité et modernité (PAM), se dirige vers la formation d’une majorité gouvernementale s’inspirant de la «Koutla» de 1998.

Cette alliance avait regroupé des partis politiques d’opposition de gauche et nationalistes à travers le gouvernement d’alternance dirigé par le socialiste Abderrahmane El-Youssoufi.

Lire aussi : Gouvernement El Mansouri: le PAM écarte le RNI et se tourne vers la Koutla

La Koutla, version 2026, regrouperait, outre le PAM (97 sièges aux dernières législatives), l’Istiqlal (65), l’Union socialiste des forces populaires (29), et le Parti du progrès et du socialisme (19). Soit une majorité de 207 sièges. L’opposition sera formée du RNI (66 sièges), du PJD (54 sièges) et de l’Alliance démocratique de gauche, qui a remporté 8 sièges.

Le 360 a également appris que le PAM mène ses consultations avec pour objectif de décrocher la présidence de la Chambre des représentants. Cette information n’a pas été confirmée de source officielle. À suivre.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 07/10/2026 à 16h02
#Istiqlal#Nizar Baraka#gouvernement#Législatives

LEs contenus liés

Politique

Souss-Massa: PAM et Istiqlal boudent la session du Conseil régional, le RNI d’Achengli sans quorum

Politique

Le PAM a écarté le RNI du prochain gouvernement, selon Nizar Baraka

Politique

Nizar Baraka: «Il est impératif de redonner confiance aux citoyens»

Politique

El Mansouri poursuit ses consultations avec l’Istiqlal

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Défense. Voici ce que l’on sait d’IRIFI, le drone de frappe qu’Harmattan AI veut développer aux côtés des FAR
3
Quand les lycéens français manifestent…
4
Le dirham dégringole face au dollar et à l’euro: faut-il s’inquiéter?
5
Premier vol réussi pour le F-16 Block 72 des Forces Royales Air
6
Boualem Sansal au Maroc: dix jours de retrouvailles, de Dakhla à Fès
7
La campagne électorale ne passe plus par Alger
8
Voici les barrages qui ont vu leurs réserves augmenter après les dernières pluies
Revues de presse

Voir plus