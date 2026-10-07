Formation du gouvernement: l’Istiqlal réunit ce jeudi son comité exécutif

Le récent Conseil national de l’Istiqlal avait confié à son secrétaire général la mission de mener des consultations avec la nouvelle cheffe du gouvernement pour la formation de la future majorité gouvernementale.

Selon des sources contactées par Le360, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, également coordinatrice nationale du Parti authenticité et modernité (PAM), se dirige vers la formation d’une majorité gouvernementale s’inspirant de la «Koutla» de 1998.

Cette alliance avait regroupé des partis politiques d’opposition de gauche et nationalistes à travers le gouvernement d’alternance dirigé par le socialiste Abderrahmane El-Youssoufi.

Lire aussi : Gouvernement El Mansouri: le PAM écarte le RNI et se tourne vers la Koutla

La Koutla, version 2026, regrouperait, outre le PAM (97 sièges aux dernières législatives), l’Istiqlal (65), l’Union socialiste des forces populaires (29), et le Parti du progrès et du socialisme (19). Soit une majorité de 207 sièges. L’opposition sera formée du RNI (66 sièges), du PJD (54 sièges) et de l’Alliance démocratique de gauche, qui a remporté 8 sièges.

Le 360 a également appris que le PAM mène ses consultations avec pour objectif de décrocher la présidence de la Chambre des représentants. Cette information n’a pas été confirmée de source officielle. À suivre.