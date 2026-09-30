Politique

El Mansouri poursuit ses consultations avec l’Istiqlal

Fatima Ezzahra El Mansouri recevant une délégation du Parti de l’Istiqlal conduite par son secrétaire général, Nizar Baraka, le 30 septembre 2026 à Rabat.

Fatima Ezzahra El Mansouri a poursuivi ce mercredi ses consultations préliminaires pour la formation du prochain gouvernement, au lendemain de sa nomination par le roi Mohammed VI.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennane
Le 30/09/2026 à 12h59

Après un premier rendez-vous avec le RNI, la cheffe du gouvernement a reçu une délégation du Parti de l’Istiqlal conduite par son secrétaire général, Nizar Baraka. Celui-ci était accompagné de Mohamed Ould Errachid, Abdessamad Kayouh et Abdeljabbar Rachdi, tous trois membres du comité exécutif du parti.

À l’issue de sa nomination, El Mansouri avait annoncé qu’elle consacrerait cette semaine à des consultations préliminaires avec l’ensemble des partis politiques représentés à la nouvelle Chambre des représentants. Le PAM avait par ailleurs indiqué que l’ordre des premières rencontres suivrait le classement des formations à l’issue des législatives du 23 septembre.

El Mansouri poursuit ses consultations avec l’Istiqlal

La journée avait ainsi débuté par une rencontre avec une délégation du RNI, conduite par Mohamed Chouki et comprenant notamment Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid. Les consultations se poursuivront au siège du PAM à Rabat avec les autres partis représentés au Parlement au cours des prochains jours.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennane
Le 30/09/2026 à 12h59
#Istiqlal#Parti de l'Istiqlal#Nizar Baraka#PAM#Fatima Ezzahra El Mansouri

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