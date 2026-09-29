Nouveau gouvernement: El Mansouri propose une rencontre à Benkirane

Selon une information publiée par le site officiel du PJD, Benkirane a reçu dans la soirée un appel téléphonique de la cheffe du gouvernement désignée, chargée de former son équipe. Le secrétaire général du Parti de la Lampe a accueilli favorablement sa proposition et lui a laissé le soin de fixer la date de la rencontre.

Ce contact intervient alors que le PJD avait clairement arrêté sa position au lendemain des élections législatives du 23 septembre. Benkirane avait alors déclaré qu’il n’était pas question pour son parti de participer à un gouvernement dirigé par le PAM.

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Cette position a été confirmée, deux jours plus tard, par le Conseil national du PJD, réuni en session extraordinaire à Bouznika. L’instance dirigeante avait décidé de placer le parti dans l’opposition parlementaire et de poursuivre son action depuis ce camp.

La rencontre proposée par El Mansouri ne préjuge donc pas, à ce stade, d’une éventuelle participation du PJD au prochain gouvernement. Elle s’inscrit dans le cadre des consultations que la cheffe du gouvernement désignée doit mener avec les différentes formations politiques représentées au Parlement.

Avec 54 sièges obtenus lors des législatives du 23 septembre, le PJD constitue la quatrième force de la nouvelle Chambre.