El Mansouri reçoit le RNI pour le premier round des consultations

Première étape des consultations gouvernementales avec la rencontre entre Fatima Ezzahra El Mansouri et une délégation du RNI. (Y.Mannan/Le360)

Le PAM a décidé de suivre le classement des élections législatives du 23 septembre dans l’organisation des premiers rendez-vous.

La cheffe du gouvernement a ainsi reçu, au siège du PAM à Rabat, une délégation du RNI, arrivé deuxième avec 66 sièges. Une rencontre avec l’Istiqlal, troisième force parlementaire avec 65 sièges, est prévue dans la foulée. La délégation du RNI était conduite par Mohamed Chouki et comprenait notamment Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid. Côté PAM, Abdellatif Ouahbi, Fouzi Lekjaa et Ahmed Akhchichine ont pris part à la rencontre.

🇲🇦 Le PAM entame les consultations avec le RNI ce mercredi à Rabat pour la formation du gouvernement. pic.twitter.com/gZfXoRBPdq — Le360 (@Le360fr) September 30, 2026

Ces premiers contacts s’inscrivent dans la ligne annoncée mardi par le bureau politique du PAM, qui a réaffirmé sa volonté de tendre la main à l’ensemble des partis représentés au Parlement. Dans ce cadre, El Mansouri a également pris contact mardi soir avec Abdelilah Benkirane et lui a proposé une rencontre avec le PJD, qui a accueilli favorablement cette initiative.