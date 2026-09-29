Politique

Législatives: l’Istiqlal tient son Conseil national samedi prochain

Le 18ème congrès de l'Istiqlal en avril 2024.

Le 18e congrès de l'Istiqlal en avril 2024.

L’Istiqlal, qui a remporté 65 sièges à la Chambre des représentants, a évalué les résultats de sa participation aux législatives et a reporté à samedi prochain sa décision de rejoindre, ou pas, la majorité gouvernementale.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/09/2026 à 14h40

Dans la soirée du lundi, le comité exécutif du parti de la Balance a examiné les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections, notamment les irrégularités qui ont émaillé le scrutin et salué ses militants et les électeurs pour leur mobilisation.

Lire aussi : Législatives 2026: l’Istiqlal en recul, ses bastions historiques vacillent

Il a appelé à tenir samedi au Palais des congrès à Salé son Conseil national pour se prononcer sur la participation ou pas dans le futur gouvernement, a-t-on appris auprès de cette formation faisant partie de la majorité gouvernementale sortante aux cotés du PAM et du RNI.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/09/2026 à 14h40
#Législatives#Parlement#gouvernement#majorité gouvernementale#Opposition

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