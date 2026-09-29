Législatives: l’Istiqlal tient son Conseil national samedi prochain

Dans la soirée du lundi, le comité exécutif du parti de la Balance a examiné les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections, notamment les irrégularités qui ont émaillé le scrutin et salué ses militants et les électeurs pour leur mobilisation.

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Il a appelé à tenir samedi au Palais des congrès à Salé son Conseil national pour se prononcer sur la participation ou pas dans le futur gouvernement, a-t-on appris auprès de cette formation faisant partie de la majorité gouvernementale sortante aux cotés du PAM et du RNI.