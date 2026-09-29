Un an après son lancement, voici où en est le chantier à 20 milliards de dirhams du rail casablancais

Le roi Mohammed VI lors du lancement, mercredi 24 septembre, de projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca, d’une valeur de 20 milliards de dirhams.

Le futur réseau ferroviaire de la capitale économique commence à sortir de terre. Tous les indicateurs confirment l’ampleur de ce chantier colossal, destiné à transformer la mobilité urbaine. Selon un communiqué de l’ONCF, les principaux chantiers du projet sont désormais tous lancés. «D’un investissement de 20 milliards de dirhams, ce programme s’inscrit dans le vaste plan national de transformation ferroviaire à l’horizon 2030, mobilisant une enveloppe globale de 96 milliards de dirhams», affirme l’Office.

L’ONCF rappelle que, le 24 septembre 2025, le roi Mohammed VI «avait donné, à Casablanca, le coup d’envoi de ce programme destiné à accompagner en profondeur l’évolution des mobilités au sein de la métropole».

Lire aussi : 55,6 millions de voyageurs et un chiffre d’affaires de 5 MMDH: l’ONCF affiche ses meilleurs résultats en 2025

Concrètement, le programme du Grand Casablanca porte sur la réalisation de trois grandes gares de nouvelle génération, la construction de 10 nouvelles gares de trains métropolitains de proximité, la requalification de 5 gares existantes, la création de 260 kilomètres de nouvelles voies ferrées, la construction ou l’élargissement de 50 ouvrages d’art, la réalisation de 2 technicentres et de 5 centres de maintenance, ainsi que l’acquisition de 48 nouveaux trains destinés aux services de proximité et régionaux.

Trois sites stratégiques, un seul objectif: améliorer la mobilité

Au cœur de ce dispositif, trois gares de nouvelle génération sont en cours de construction sur des sites stratégiques, avec des chantiers prévus sur une durée de 24 mois. La future gare de Casablanca-Sud s’affirme d’ores et déjà comme le principal hub ferroviaire et intermodal de la zone sud.

Équipée de six quais et de dix voies ferrées, elle assurera la convergence entre les trains à grande vitesse Al Boraq, les trains grandes lignes et les services régionaux. Conçue comme une plateforme d’échanges intégrée au tissu urbain, elle offrira des connexions directes avec le tramway, le réseau de bus à haut niveau de service (BHNS), ainsi qu’avec les services de bus et de taxis.

La nouvelle gare de l’aéroport Mohammed V constituera, quant à elle, un maillon logistique essentiel pour renforcer l’intégration du pôle industriel et résidentiel de Casablanca-Nouaceur au reste de la région. Directement reliée au terminal aéroportuaire afin de garantir une continuité fluide entre le rail et le transport aérien, elle disposera également d’un accès dédié depuis la ville de Nouaceur. L’infrastructure comprendra quatre quais et sept voies, répartis de manière à accueillir simultanément les trains de la ligne classique, ceux de la ligne à grande vitesse et le service dédié Aéroexpress, fait savoir l’ONCF.

La gare du Grand Stade Hassan II, implantée à Benslimane, répond, quant à elle, au double objectif de desservir les futurs pôles urbains en expansion et d’absorber les flux massifs de voyageurs lors des grands événements internationaux, au premier rang desquels figure la Coupe du monde de football 2030. Le schéma fonctionnel du site combine un volet événementiel, équipé de deux quais et de quatre voies réservés aux rames à grande vitesse, et une infrastructure périurbaine dotée de cinq quais et de six voies pour les trains de proximité, assurant ainsi une liaison continue entre Benslimane et les différents bassins urbains de l’axe Casablanca-Rabat.

Dix nouvelles gares de proximité en chantier

Parallèlement à ces grands hubs d’interconnexion, le développement du réseau de trains métropolitains de proximité entre dans une phase opérationnelle déterminante, avec le lancement simultané des travaux de dix nouvelles gares.

Réparties sur les principaux axes de la métropole, ces gares desserviront directement les bassins de population et d’activité de Mohammedia-Facultés, Zenata-Zone industrielle, Zenata-Ville nouvelle, Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Mers Sultan, Casa-Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur-Ville nouvelle.

L’ensemble de ces gares de proximité est conçu selon une charte architecturale unifiée afin de garantir la fluidité et la lisibilité des parcours des voyageurs, depuis la voirie jusqu’aux quais, en passant par des espaces d’accueil, de billetterie et d’attente modernisés.

L’ONCF indique poursuivre «la réalisation de ce programme structurant, appelé à faire du rail l’un des piliers de la mobilité future de la métropole, au service de son développement, de son attractivité et d’une mobilité plus durable».