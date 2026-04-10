55,6 millions de voyageurs et un chiffre d’affaires de 5 MMDH: l’ONCF affiche ses meilleurs résultats en 2025

Dans un communiqué, l’Office national des chemins de fer annonce avoir tenu, jeudi 9 avril, son conseil d’administration sous la présidence de Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique. Les travaux de cette session ont porté sur le bilan de l’année 2025 et l’arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’ONCF pour l’exercice 2025.

Dans son discours d’ouverture, Abdessamad Kayouh a rappelé que le secteur ferroviaire national connaît depuis plusieurs années une progression soutenue, sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Le rail marocain s’est installé progressivement comme «un levier essentiel d’une mobilité durable et décarbonée, tout en générant d’importantes retombées socio-économiques pour le Royaume».

Le ministre a également évoqué le programme d’investissement de 96 milliards de dirhams, lancé par le Souverain le 24 avril 2025. Un an après son lancement, sa mise en œuvre progresse dans les délais prévus. Toujours en 2025, le 24 septembre, le Roi a donné le coup d’envoi des travaux ferroviaires du Grand Casablanca.

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De son côté, le directeur général Mohamed Rabie Khlie a insisté sur l’intensité de l’effort d’investissement consenti en 2025. Les travaux de génie civil de la Ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech ont été lancés et progressent à un rythme soutenu. Sur le volet matériel roulant, trois marchés ont été conclus en 2025 dans le cadre du programme d’acquisition de 168 rames de nouvelle génération, destinées à répondre à la croissance du trafic et à améliorer la qualité de service offerte aux voyageurs.

Par ailleurs, Mohamed Rabie Khlie a présenté les résultats financiers de l’exercice 2025. On apprend ainsi que le chiffre d’affaires global de l’Office dépasse pour la première fois les 5 milliards de dirhams, porté par une croissance enregistrée sur l’ensemble des activités stratégiques.

L’activité voyageurs a, quant à elle, généré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 5% par rapport à 2024. Pas moins de 55,6 millions de personnes ont emprunté le train au cours de l’exercice, sur un réseau dont l’offre a été étoffée et dont l’accessibilité tarifaire a été améliorée.

Al Boraq, la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca et première du genre sur le continent africain, a fêté ses sept ans d’exploitation en 2025. Elle a transporté 5,6 millions de voyageurs sur l’exercice, pour un chiffre d’affaires de 848 millions de dirhams.

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ONCF a mis en place un dispositif de transport renforcé: plus de 250 trains supplémentaires ont été mobilisés, permettant d’acheminer plus de 250.000 supporters entre les villes hôtes. L’ouverture de la gare de Rabat Riad et les arrêts exceptionnels activés à la gare de Sidi Brahim à Marrakech ont contribué à fluidifier ce trafic inhabituel.

S’agissant du segment fret, il a dégagé 744 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 6%, sur un volume de 9 millions de tonnes, également en progression de 6%. Le transport de conteneurs et de produits énergétiques a été le principal moteur de cette performance.

Un retour à un résultat d’exploitation positif

Le transport des phosphates a progressé de plus de 12% pour atteindre 14,2 millions de tonnes acheminées, générant un chiffre d’affaires de 1,245 milliard de dirhams, en hausse de 10% par rapport à 2024. La maîtrise des charges d’exploitation a permis à l’Office de porter son EBITDA à 2,173 milliards de dirhams en 2025, contre 1,949 milliard l’année précédente.

À souligner que l’année 2025 marque le retour de l’Office à un résultat d’exploitation positif. L’ONCF est désormais capable d’absorber intégralement les charges d’amortissement des infrastructures. Excluant ces amortissements, le résultat d’exploitation serait positif de 1,3 milliard de dirhams.

En neutralisant l’ensemble des charges de capital liées aux infrastructures, le résultat net ressort à près de 878 millions de dirhams. Sur le volet gouvernance, l’ONCF a finalisé une stratégie ESG à l’horizon 2030 et obtenu la certification ISO 37001 relative au management anti-corruption.

À l’issue de la réunion, le ministre et les membres du Conseil ont salué la contribution des collaborateurs de l’ONCF aux résultats de l’exercice et aux chantiers en cours.