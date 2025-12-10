L’ONCF sponsor officiel de la CAN 2025

Dans un communiqué, l’Office national des chemins de fer annonce avoir conclu un accord avec la Confédération africaine de football (CAF). L’ONCF devient ainsi «sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies - Maroc 2025, confirmant son engagement à soutenir l’un des plus grands événements sportifs du continent».

La cérémonie officielle s’est déroulée à Rabat en présence de Patrice Motsepe, président de la CAF, de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et premier vice-président de la CAF, ainsi que de Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision portée par le roi Mohammed VI, pour «le développement du sport, du renforcement de l’unité africaine et de l’émergence d’une jeunesse moteur de progrès et d’ambition», indique l’ONCF.

Acteur majeur de la mobilité au Maroc, l’ONCF mettra tout son réseau et son expertise au service de l’événement. L’objectif: offrir une expérience de déplacement rapide et sécurisée entre les différentes villes hôtes (Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger) et permettre à des millions de supporters de vivre la CAN 2025 dans les meilleures conditions optimales.

À travers ce partenariat, l’ONCF réaffirme sa mission pour connecter les territoires et rapprocher les personnes, en plaçant la durabilité et l’inclusion au cœur de ses actions, explique-t-on.

Avec cette collaboration, la CAF et l’ONCF réaffirment leur engagement à faire de la CAN 2025 une compétition exemplaire, durable et accessible, au service des supporters et du rayonnement du football africain, conclut le communiqué de l’ONCF.