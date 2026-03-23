En images, les tests des nouvelles locomotives électro-diesel de l’ONCF

L’ONCF poursuit le renouvellement de son parc de locomotives. Dans ce cadre, l’office a commandé des engins électro-diesel auprès de CRRC Ziyang, constructeur ferroviaire basé dans la province du Sichuan, en Chine.

Selon les médias chinois, les nouvelles unités ont été acheminées par voie maritime vers le port de Tanger, où elles seront réceptionnées avant leur mise en service sur le réseau. Elles seront ainsi affectées aux axes Fès, Nador et Oujda.

«Elles serviront à remplacer une partie du matériel vieillissant, à rendre les déplacements plus confortables pour les passagers et à optimiser le fonctionnement de la ligne. Ce renouvellement du parc s’inscrit aussi dans la volonté du Maroc de moderniser ses infrastructures ferroviaires afin de répondre à la hausse de la demande en transport par train», peut-on lire.

CRRC Ziyang est un exportateur établi dans le domaine des locomotives thermiques et diesel-électriques. La société revendique plus de 1.400 locomotives exportées vers 37 pays. Ses produits sont présents en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Plus de 90% de ses exportations sont destinées à des pays adhérant aux projets des nouvelles routes de la soie.