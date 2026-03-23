Société

En images, les tests des nouvelles locomotives électro-diesel de l’ONCF

Une locomotive électro-diesel CRRC DO-700 aux couleurs de l'ONCF.

Les nouvelles locomotives électro-diesel de l’ONCF ont été soumises à des tests par le constructeur chinois CRRC Ziyang en Chine avant leur expédition vers le Maroc.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 13h58

L’ONCF poursuit le renouvellement de son parc de locomotives. Dans ce cadre, l’office a commandé des engins électro-diesel auprès de CRRC Ziyang, constructeur ferroviaire basé dans la province du Sichuan, en Chine.

Selon les médias chinois, les nouvelles unités ont été acheminées par voie maritime vers le port de Tanger, où elles seront réceptionnées avant leur mise en service sur le réseau. Elles seront ainsi affectées aux axes Fès, Nador et Oujda.

«Elles serviront à remplacer une partie du matériel vieillissant, à rendre les déplacements plus confortables pour les passagers et à optimiser le fonctionnement de la ligne. Ce renouvellement du parc s’inscrit aussi dans la volonté du Maroc de moderniser ses infrastructures ferroviaires afin de répondre à la hausse de la demande en transport par train», peut-on lire.

CRRC Ziyang est un exportateur établi dans le domaine des locomotives thermiques et diesel-électriques. La société revendique plus de 1.400 locomotives exportées vers 37 pays. Ses produits sont présents en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Plus de 90% de ses exportations sont destinées à des pays adhérant aux projets des nouvelles routes de la soie.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 13h58
#locomotives#ONCF#Tests

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