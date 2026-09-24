Politique

Législatives 2026: l’Istiqlal en liesse après avoir décroché 65 sièges

Liesse au siège du parti de l’Istiqlal à Rabat après l’annonce des résultats des élections législatives du 23 septembre 2026. (A.Gadrouz/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 24/09/2026 à 12h28

VidéoDans une ambiance festive au siège de l’Istiqlal à Rabat, Nizar Baraka a salué, dans les premières heures de ce jeudi, les électeurs ayant accordé leur confiance au parti de la Balance, arrivé en troisième position des législatives du 23 septembre avec 65 sièges. Le secrétaire général de l’Istiqlal a également réaffirmé la mobilisation de son parti face aux défis nationaux, aussi bien au sein de la majorité que dans l’opposition.

Les voix se sont élevées dans la joie au siège du parti de l’Istiqlal à Rabat, dans les premières heures de ce jeudi, après l’annonce des résultats des élections législatives. Le parti de la Balance s’est positionné en troisième place avec 65 sièges obtenus à l’issue du scrutin tenu la veille.

C’est dans ce contexte de liesse que Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal, a effectué sa première sortie médiatique après la proclamation des résultats. Il a d’abord tenu à adresser ses remerciements aux citoyennes et citoyens ayant placé leur confiance dans le parti de l’Istiqlal.

«Le parti de l’Istiqlal restera mobilisé au service de la nation et du citoyen, notamment face à de grands défis qui nécessitent l’implication de tous en tant que forces vives, au sein de la majorité comme de l’opposition», a affirmé Nizar Baraka.

Selon les résultats officiels des élections législatives du 23 septembre, dévoilés par le ministère de l’Intérieur, le Parti authenticité et modernité (PAM) arrive en tête avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) s’est positionné en deuxième place avec 66 sièges, selon les résultats provisoires présentés par Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

L’Istiqlal suit immédiatement derrière, avec ses 65 sièges, à un seul siège d’écart du RNI. Le Parti de la justice et du développement (PJD) vient ensuite, en multipliant par près de plus de quatre le nombre de sièges obtenus lors du précédent scrutin législatif, pour atteindre 54 sièges.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 24/09/2026 à 12h28
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