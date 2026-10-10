Société

Oued Bouskoura: feu vert pour la troisième tranche des travaux de protection contre les crues

Oued Bouskoura: les crues maîtrisées, la pollution reste un défi. (S.Bouchrit/Le360).

Par Hafida Ouajmane et Said Bouchrit
Le 10/10/2026 à 20h00

VidéoLes travaux de protection contre les crues de l’oued Bouskoura ont franchi plusieurs étapes, avec une troisième et dernière tranche validée par les partenaires du projet. Selon le président de la commune, Abdelkarim El Maliki, les risques d’inondation ne constituent plus une menace, contrairement à la pollution de l’oued, en provenance notamment des zones industrielles de Bouskoura et d’Ouled Saleh.

Le projet de protection contre les crues de l’oued Bouskoura, situé dans la province de Nouaceur, enregistre une avancée notable, selon Abdelkarim El Maliki, président de la commune de Bouskoura.

Le chantier mobilise des investissements que l’élu juge très importants et repose sur une convention qui réunit plusieurs partenaires. Il s’agit du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Région Casablanca-Settat, l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, ainsi que la commune de Bouskoura.

Cette convention finance le projet en trois tranches. La première a été exécutée à hauteur d’environ 70% et la deuxième est réalisée, affirme Abdelkarim El Maliki, dans une déclaration pour Le360. Les partenaires ont par ailleurs validé la troisième tranche, qui sera la dernière.

Le projet prévoit un aménagement qui permet aux eaux pluviales de s’écouler sans reproduire les problèmes d’inondation que causait l’oued Bouskoura. Ces débordements affectaient aussi les zones voisines, dont la commune de Casablanca.

Le président de la commune de Bouskoura affirme que le problème des crues n’existe plus. Il souligne toutefois qu’un autre danger continue de menacer les riverains de l’oued. Il s’agit de la pollution qui provient notamment des zones industrielles de la province de Nouaceur, principalement celles des communes de Bouskoura et d’Ouled Saleh.

Par Hafida Ouajmane et Said Bouchrit
Le 10/10/2026 à 20h00
#Bouskoura#Oued Bouskoura#Crues#protection contre les crues#Casablanca

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