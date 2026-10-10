Oued Bouskoura: feu vert pour la troisième tranche des travaux de protection contre les crues

Le projet de protection contre les crues de l’oued Bouskoura, situé dans la province de Nouaceur, enregistre une avancée notable, selon Abdelkarim El Maliki, président de la commune de Bouskoura.

Le chantier mobilise des investissements que l’élu juge très importants et repose sur une convention qui réunit plusieurs partenaires. Il s’agit du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Région Casablanca-Settat, l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, ainsi que la commune de Bouskoura.

Cette convention finance le projet en trois tranches. La première a été exécutée à hauteur d’environ 70% et la deuxième est réalisée, affirme Abdelkarim El Maliki, dans une déclaration pour Le360. Les partenaires ont par ailleurs validé la troisième tranche, qui sera la dernière.

Le projet prévoit un aménagement qui permet aux eaux pluviales de s’écouler sans reproduire les problèmes d’inondation que causait l’oued Bouskoura. Ces débordements affectaient aussi les zones voisines, dont la commune de Casablanca.

Le président de la commune de Bouskoura affirme que le problème des crues n’existe plus. Il souligne toutefois qu’un autre danger continue de menacer les riverains de l’oued. Il s’agit de la pollution qui provient notamment des zones industrielles de la province de Nouaceur, principalement celles des communes de Bouskoura et d’Ouled Saleh.