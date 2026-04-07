Bouskoura: lancement d’un nouveau parc logistique

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a procédé mardi 7 avril à l’inauguration d’un nouveau parc industriel et logistique à Bouskoura, dans la région de Casablanca-Settat, baptisé LOGIPARC 2

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a procédé mardi à l’inauguration d’un nouveau parc industriel et logistique à Bouskoura, dans la région Casablanca-Settat. «Baptisé LOGIPARC 2, ce projet de dernière génération représente un investissement supérieur à 200 millions de dirhams et s’inscrit dans la dynamique d’expansion des infrastructures logistiques nationales», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 8 avril.

Le parc a été conçu selon des standards techniques modernes, intégrant des infrastructures adaptées aux exigences des activités industrielles, notamment en matière de hauteur des bâtiments, de résistance des sols et d’équipements de manutention. Il dispose également de dispositifs de sécurité conformes aux normes internationales, incluant des systèmes de prévention incendie et de surveillance.

Situé dans la zone industrielle de Bouskoura, le site bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité des principaux axes routiers et autoroutiers reliant Casablanca aux grandes villes du Royaume. Il se trouve également à courte distance de l’aéroport Mohammed V et du port de Casablanca, des atouts qui renforcent son attractivité auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

L’offre proposée repose sur des unités prêtes à l’exploitation, intégrant les raccordements aux réseaux essentiels ainsi que des services de maintenance et de gestion des infrastructures communes. Les espaces peuvent, en outre, être adaptés aux besoins spécifiques des entreprises, ce qui confère au parc une grande flexibilité opérationnelle.

Dans son intervention, le ministre a également évoqué l’avancement de plusieurs projets structurants, notamment le corridor logistique Zenata–Nouaceur destiné à relier le nord et le sud de la métropole de Casablanca. Dans ce cadre, les travaux d’aménagement de la zone logistique Oulad Saleh devraient être achevés à l’horizon de l’été 2026, tandis que ceux de la plateforme industrielle et logistique intégrée de Zenata ont déjà été lancés.

Le développement d’infrastructures logistiques modernes, flexibles et résilientes constitue un levier essentiel pour faire face aux mutations de l’économie mondiale, marquées par la volatilité des prix et les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Ces investissements contribuent également à positionner le Maroc comme un hub régional reliant les marchés africains et européens, tout en facilitant son intégration dans les chaînes de valeur internationales. Ils sont, par ailleurs, porteurs d’opportunités en matière de création d’emplois, de soutien aux petites et moyennes entreprises et de promotion d’un développement durable.

Porté par Tijara Développement à travers sa filiale LOGIPARC, le projet s’inscrit dans une dynamique soutenue de développement du secteur. Édifié sur une superficie de 5,5 hectares, il propose près de 25 000 m² d’espaces couverts répartis en 23 unités modulables, dont les surfaces varient entre 920 et 2 200 m², afin de répondre aux besoins diversifiés des opérateurs industriels et logistiques. Ce nouveau développement s’inscrit dans la continuité du premier parc LOGIPARC, lancé en 2016 sur une superficie de 2,5 hectares, avec 11 100 m² de surfaces couvertes réparties en huit modules.