Dakhla: plus de 1,5 milliard de dirhams pour faire de la région un hub logistique stratégique

Lors de la signature des trois conventions stratégiques visant le développement de zones économiques et d'infrastructures routières dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

La ville de Dakhla se positionne résolument comme un futur pôle logistique et économique majeur grâce à la signature récente de trois conventions stratégiques. «Ces projets, qui mobiliseront plus de 1,5 milliard de dirhams d’investissements privés, devraient permettre la création d’environ 1.000 emplois stables et durables, renforçant ainsi l’attractivité de la région de Dakhla-Oued Eddahab», indique le magazine Finances News.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence de plusieurs hauts responsables, dont Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que Ali Khalil, wali de la région, et Yanja Al Khattat, président du conseil régional. Étaient également présents Ghassane El Machrafi, directeur général de l’Agence marocaine pour le développement de la logistique (AMDL), et Benacer Boulaajoul, directeur général de la NARSA.

Ces conventions s’inscrivent dans la vision royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vise à faire de Dakhla-Oued Eddahab un hub logistique stratégique entre le Maroc et le reste du continent africain, tout en valorisant la façade atlantique du Royaume.

Le premier projet concerne la zone d’activités économiques et logistiques d’El Argoub, sur 20 hectares et nécessitant un investissement d’aménagement de 134 millions de dirhams. Située le long de la RN1, cette zone offrira des installations modernes conformes aux standards internationaux, destinées à accompagner les besoins de consommation intérieure et le développement du tourisme, tout en répondant aux attentes des opérateurs économiques locaux.

Le second projet porte sur la zone de commerce et de distribution d’El Guerguerat, s’étendant sur 30 hectares. Située à proximité du poste-frontière stratégique d’El Guerguerat, cette zone vise à dynamiser le commerce extérieur national. L’AMDL apportera son expertise dans le cadre d’un partenariat public-privé pour assurer la réussite du projet.

Enfin, le centre routier d’El Guerguerat, cofinancé par la NARSA, constituera une infrastructure essentielle pour les professionnels du transport routier reliant le Maroc à l’Afrique subsaharienne. Il offrira des services sécurisés et fonctionnels pour les véhicules et le personnel, contribuant ainsi à améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic sur ce corridor stratégique.

La mise en œuvre de ces projets repose sur une coordination étroite avec le secteur privé, illustrant un modèle de gouvernance partagée. Cette approche vise à ériger durablement la région en un pôle logistique transfrontalier et continental, capable de soutenir efficacement la croissance des corridors commerciaux reliant le Maroc à l’Afrique subsaharienne.

Avec ces initiatives, Dakhla-Oued Eddahab franchit une étape majeure vers son ambition de devenir un hub logistique et économique de premier plan, stimulant à la fois l’emploi local et les investissements privés dans la région.