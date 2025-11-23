Sahara. Cité des métiers et des compétences de Dakhla: un centre d’excellence pour former les talents de demain

La cité des métiers et des compétences de Dakhla–Oued Eddahab s’impose comme un véritable pôle de formation intégré, couvrant une superficie de 3,9 hectares. Ce centre propose un large éventail de programmes de formation initiale et qualifiante, alignés sur les besoins économiques de la région et sur les exigences du marché de l’emploi.

La capacité pédagogique de l’établissement atteint 1.400 places, dont 840 sont réservées aux stagiaires de première année dans les filières qualifiantes et les diplômes professionnels. L’offre de formation a été élaborée selon une approche fondée sur l’intelligence collective et se répartit sur six pôles professionnels, comprenant 26 filières pour l’année académique 2025-2026, avec une extension prévue à 33 filières dès l’année suivante.

La cité privilégie une pédagogie interactive qui incite les stagiaires à acquérir des compétences pratiques par le biais de l’expérience directe. Les plateformes applicatives recréent des environnements proches du contexte professionnel réel. Chaque pôle est ainsi doté d’outils et de structures adaptés. Le pôle agriculture dispose d’une ferme pédagogique entièrement équipée, le pôle transport et logistique comprend des plateformes et terrains de formation, le pôle commerce et gestion propose une entreprise virtuelle, le pôle numérique et Intelligence artificielle est équipé d’une véritable usine digitale, tandis que les pôles industrie alimentaire et pêche offrent des infrastructures spécialisées pour la pratique professionnelle.

Le site intègre également l’annexe de l’Institut spécialisé en hôtellerie et tourisme de Dakhla, qui accueille 507 stagiaires, renforçant ainsi l’offre de formation dans ces secteurs stratégiques pour la région. Les infrastructures communes ont été pensées pour développer à la fois les compétences personnelles et professionnelles des stagiaires, incluant des espaces de travail collaboratif, une usine numérique, une pépinière de projets, un centre d’orientation professionnelle, un centre de conférences, ainsi qu’une bibliothèque multimédia. Des installations de vie et des équipements sportifs complètent cet environnement d’apprentissage.

Cette initiative s’inscrit dans le programme national des cités des métiers et des compétences, lancé dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. Le programme prévoit l’ouverture de dix nouvelles cités à travers différentes régions au cours de l’année académique 2025-2026. Les résultats des trois premières cités ouvertes témoignent du succès de ce projet ambitieux: 5.866 diplômés ont été formés, dont 4.483 dans les filières de base et 1.383 dans les filières qualifiantes. Cette dynamique illustre la montée en puissance d’un projet national qui entend structurer et moderniser la formation professionnelle au service de l’économie et de l’emploi.