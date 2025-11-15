Dakhla accueille la 5ème édition du Forum «Maroc Diplomatique – Sahara»

La 5ème édition du Forum «Maroc Diplomatique – Sahara» réunit, jusqu’au 16 novembre, le gratin du monde politique et diplomatique national, régional et international, avec plus de 2.000 participants et une centaine d’intervenants. L’événement célèbre les 50 ans de la Marche verte.

Pendant deux jours, responsables gouvernementaux, entrepreneurs, universitaires et représentants d’organisations régionales et internationales se retrouvent à Dakhla pour échanger leurs expériences, partager leurs projets et réfléchir ensemble aux perspectives pour la région.

Souad Mekkaoui, directrice co-fondatrice du groupe médiatique «Maroc Diplomatique» a ouvert le forum en soulignant que le développement des provinces du sud «dépasse le succès régional et incarne un Maroc uni, ouvert, souverain et solidaire».

Elle a rappelé que le Maroc se définit par son identité africaine et son ambition de bâtir «une Afrique souveraine et unie dans sa diversité», avec une diplomatie fondée sur «le partenariat plutôt que l’assistance, la coopération plutôt que la dépendance et la solidarité plutôt que la rivalité».

De son côté, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a insisté sur l’importance de cet événement pour «partager tout ce qui a été fait en matière de renforcement de l’unité nationale, notamment dans les provinces du sud, et présenter les perspectives d’intégration continentale et de co-émergence».

Pour sa part, El Khattat Yanja, président du Conseil de la région Dakhla–Oued Eddahab, a décrit la région comme «une plateforme continentale et un pivot afro-atlantique, reliant le Nord et le Sud, l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique latine, faisant de Dakhla un espace stratégique au cœur des nouvelles chaînes de valeur mondiales».

Il a ajouté que la résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara marocain «n’est pas seulement un succès diplomatique, mais aussi un facteur de stabilité, un signal fort pour les investisseurs et un moteur de développement pour la région».

Le forum a également accueilli des interventions internationales. Le Premier ministre de la République du Cap-Vert, José Ulisses de Pina Correia e Silva, est intervenu en visioconférence pour saluer les liens de coopération entre son pays et le Maroc, qu’il a qualifiés de «sincères», fondés sur la confiance, la paix et le développement partagé.

Les différentes sessions ont permis d’aborder le Sahara marocain sous plusieurs angles: patrimoine et mémoire, rôle de la région comme pôle de stabilité et d’influence en Afrique, opportunités d’investissement et modèles économiques durables, ainsi que la diplomatie marocaine au service du développement et du rayonnement du royaume.

La session inaugurale a réuni Ali Khalil, wali de Dakhla–Oued Ed-Dahab, Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, plusieurs élus, ambassadeurs africains et consuls généraux de Dakhla et Laâyoune.

Entre échanges d’expertise, analyses économiques et perspectives de projets futurs, la 5ème édition du Forum MD Sahara offre ainsi un panorama complet des réalisations concrètes et des ambitions pour les provinces du Sud.