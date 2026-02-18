Economie

Transport et logistique: le géant danois A.P. Moller Capital renforce sa présence au Maroc avec un fonds de plus de 2,2 milliards de DH

À travers sa filiale APM Terminals, le groupe danois exploite des terminaux à conteneurs dans le complexe Tanger Med.

Dans un communiqué, la société d’investissement danoise A.P. Moller Capital a annoncé la clôture finale de son fonds dédié au transport et à la logistique au Maroc. Piloté par sa filiale locale APM Capital Morocco S.A., ce véhicule d’investissement s’inscrit dans la dynamique du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement visant à stimuler l’investissement productif, accélérer la croissance et soutenir la création d’emplois.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 11h33

Au total, le fonds, baptisé APM Capital Morocco Fund, a réuni des engagements de l’ordre de 1,64 milliard de dirhams (environ 178 millions de dollars). À ce montant s’ajoute un investissement parallèle de 600 millions de dirhams du fonds danois Emerging Markets Infrastructure Fund II, portant l’enveloppe globale mobilisable pour le secteur à 2,24 milliards de dirhams, souligne le groupe danois dans son communiqué.

Selon Kim Fejfer, directeur général d’A.P. Moller Capital, le Royaume constitue un marché prioritaire, soutenu par des fondamentaux macroéconomiques solides, l’essor du near-shoring industriel et des investissements soutenus dans les infrastructures logistiques et de transport. Le groupe affirme disposer d’une expérience déjà confirmée dans le pays, notamment avec l’investissement dans Mass Céréales Al Maghreb, dont il est sorti en 2025.

Le fonds est dirigé par Ghislane Guedira, CEO d’APM Capital Morocco. Sa stratégie repose sur la mobilisation de capitaux marocains et internationaux afin de soutenir des entreprises du transport et de la logistique, tout en améliorant leur performance opérationnelle et leur croissance à long terme.

Plusieurs segments sont déjà ciblés: logistique express internationale, prestations logistiques externalisées, manutention de fret aérien ou encore solutions de stockage frigorifique. L’objectif affiché est de renforcer l’écosystème logistique national et d’accompagner la transformation économique du pays.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 11h33
#Logistique#Fonds Mohammed VI pour l’investissement#Maroc

