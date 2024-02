Investissement: A.P. Moller Capital renforce son équipe au Maroc

A.P. Moller Capital renforce sa présence au Maroc. Dans un communiqué publié le 30 janvier, le gestionnaire de fonds d’investissement dans les infrastructures de transport et la transition énergétique dans les marchés émergents annonce le recrutement de représentants locaux supplémentaires chargés de diriger ses efforts d’investissement au Maroc.

Sur cette liste figure Ghislane Guedira qui dirigera les activités du fonds dans le Royaume. «Ghislane apporte une grande expérience, ayant été responsable de certains des programmes de financement international les plus en vue dans le pays. Elle a occupé de nombreux postes de premier plan au cours de plus de 30 années de service et a un bilan réussi en matière de structuration financière», indique le communiqué.

Lire aussi : Manutention des céréales: Holmarcom cède 49% de sa filiale Mass Céréales Al Maghreb au danois A.P. Moller Capital

L’associé d’A.P Moller, Capital Kim Fejfer, cité par la même source, indique que l’entité est ravie de continuer à renforcer sa représentation au Maroc grâce à l’intégration de nouveaux partenaires locaux et est impatiente de travailler étroitement avec la nouvelle recrue. «Ghislane rejoint une équipe croissante de représentants et de conseillers basés dans la région. Ensemble, nous travaillerons à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités nous permettant de poursuivre notre contribution au développement économique du Maroc grâce à la création d’emplois et à la croissance du PIB», souligne-t-il.

Rappelons qu’A.P. Moller Capital appartient à A.P Moller Holding. Le gestionnaire de fonds d’investissement a déjà investi dans des terminaux céréaliers et des projets de transition énergétique depuis 2020. Fin novembre 2020, il avait acquis 49% du capital de Mass céréales al Maghreb (MCM), une filiale du groupe Holmarcom.