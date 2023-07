Investissement privé: une stratégie nationale et un observatoire en vue

Lors de son dernier passage à la Chambre des représentants, le lundi 3 juillet, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli a fait savoir que son département travaille actuellement sur deux chantiers prioritaires: la mise en place d’une stratégie nationale pour le développement des investissements privés et la création d’un Observatoire de l’investissement.

Cette nouvelle stratégie rentre dans le cadre de l’opérationnalisation de la nouvelle Charte de l’investissement et vise à encourager et à élargir les investissements privés au niveau des douze régions du pays pour une meilleure équité territoriale, à travers notamment la mise en place d’une prime territoriale. Cette dernière concerne 60 préfectures et provinces du pays, soit 80% de l’ensemble des préfectures et provinces du pays.

Dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement, deux catégories de préfectures et provinces «A» et «B» éligibles au soutien ont été identifiées. Les projets dans les provinces et préfectures appartenant à la première catégorie bénéficieront de 10% du montant total d’investissement éligible au soutien, tandis que les provinces et préfectures de la deuxième catégorie bénéficieront de 15% du montant total d’investissement éligible au soutien.

D’un autre côté, l’Observatoire de l’investissement permettra de disposer d’indicateurs fiables pour suivre et évaluer le déploiement des stratégies publiques. Parmi ces indicateurs, la répartition entre investissement privé et public, la part des investissements nationaux et étrangers ainsi que la répartition des investissements par secteur d’activité.