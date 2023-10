Investissement: lancement de l’alignement stratégique des CRI

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, a présidé, mercredi 4 octobre 2023, une réunion majeure marquant le début de l’alignement stratégique des CRI.

Dans un communiqué diffusé ce jour, le ministère délégué chargé de l’Investissement annonce le lancement de l’alignement stratégique des Centres régionaux d’investissement (CRI). «Avec le changement de tutelle intervenu en mai dernier, cette réunion marque le lancement du nouveau palier de la réforme des CRI, qui sont appelés à superviser l’intégralité du processus d’investissement et à en accroître l’efficience ainsi qu’à assurer de meilleurs services d’accompagnement au profit des porteurs de projets jusqu’à leur concrétisation finale», indique ce communiqué.

L’importance de cette démarche réside dans sa capacité à redéfinir le rôle et la position des CRI dans le paysage économique. «Cet alignement stratégique permettra notamment de définir le nouveau positionnement des CRI et de décliner la feuille de route du nouveau palier de leur réforme, tout en capitalisant sur les acquis réalisés dans le cadre de la loi 47-18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement et création des Commissions régionales unifiées d’investissement», explique-t-on.

Lors de son allocution, le ministre a souligné l’importance stratégique de ce nouveau chantier. Il s’agit d’une partie intégrante des efforts consentis par le gouvernement pour positionner l’investissement privé comme levier principal de la relance économique. La vision à l’horizon 2026 est ambitieuse: atteindre 550 milliards de dirhams d’investissement privé et créer 500.000 emplois.

Après l’opérationnalisation de la nouvelle Charte de l’investissement, l’instauration de la Commission nationale des investissements, l’unification de la gouvernance de l’investissement autour du chef du gouvernement et le lancement de la feuille de route d’amélioration du climat des affaires 2023-2026, c’est l’alignement stratégique des CRI, acteurs de référence de l’investissement dans les territoires, qui sera au cœur de l’action du département de l’Investissement pour les mois à venir, conclut le communiqué.