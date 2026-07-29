Nouaceur: un nouveau stade à Bouskoura et un dispositif intelligent pour protéger la forêt

Édifié sur une superficie de 3,2 hectares, le nouveau complexe sportif de Bouskoura constitue l’un des projets phares inaugurés lors de cette journée. Il comprend un stade de football conforme aux normes de la Fédération royale marocaine de football, deux terrains de mini-foot, des terrains de padel et de basketball, ainsi que plusieurs espaces de loisirs, dont des terrains de pétanque et une piste piétonne. L’équipement est complété par des vestiaires, des espaces verts, un parking, un café, une salle de conférences et des locaux administratifs, faisant de cet ensemble un véritable pôle de proximité dédié au sport et à la vie sociale.

Dans le même élan, le gouverneur a donné le coup d’envoi d’un projet stratégique de mise en place d’un système intelligent de vidéosurveillance de la forêt de Bouskoura. Basé sur des technologies de pointe, notamment des caméras thermiques à longue portée, ce dispositif vise à détecter précocement les départs de feu, renforcer la réactivité des services d’intervention et préserver durablement ce patrimoine naturel. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et la recrudescence des vagues de chaleur, et traduit une volonté affirmée d’anticipation et de protection de l’environnement.

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Parallèlement, d’autres projets structurants ont été inaugurés ou lancés à l’échelle de la province. À Bouskoura, un marché communal moderne a été mis en service dans le quartier Izdihar. Étalé sur 6.800 m², il comprend 161 commerces répartis sur deux niveaux, ainsi que des équipements fonctionnels tels qu’une chambre froide, des espaces de conditionnement, des locaux administratifs, une infirmerie et des installations dédiées à la gestion des déchets.

Lors de l'inauguration du Marché communal moderne au quartier l’Izdihar à Bouskoura, le 2 juillet 2026.

Dans la commune de Dar Bouazza, quatre terrains de proximité ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la SDL Casa Event. À cela s’ajoutent dix autres terrains de proximité couvrant les communes de Bouskoura, Nouaceur et Dar Bouazza, visant à promouvoir la pratique sportive auprès des jeunes.

Enfin, un espace public de 5.035 m² a été aménagé à Dar Bouazza, comprenant des espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des terrains de pétanque et des zones de détente, contribuant à améliorer le cadre de vie des habitants.

L’ensemble de ces projets, réalisés sous la supervision de la province, avec l’implication des communes concernées et de la société de développement local Nouaceur Développement, témoigne d’une approche intégrée du développement territorial. Ils s’inscrivent dans la vision royale visant à renforcer les équipements de proximité, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à promouvoir un développement harmonieux et durable.