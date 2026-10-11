L’Union constitutionnelle opte pour un «soutien critique» au prochain gouvernement

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique, tenue vendredi 9 octobre à Rabat en présence des parlementaires du parti, l’UC indique avoir arrêté cette position après avoir examiné les orientations du discours royal prononcé le même jour à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e législature.

Le parti souligne l’importance de poursuivre les chantiers de développement et de réforme, tout en assurant un équilibre entre la croissance économique et le renforcement de la justice sociale et territoriale. Il met également en avant les orientations royales relatives à la poursuite des grands chantiers stratégiques, au renforcement du rôle du secteur privé dans l’investissement et la création d’emplois, ainsi qu’à la prise en compte des préoccupations de la jeunesse.

Lire aussi : Futur gouvernement: El Mansouri s’entretient avec Mohamed Joudar (MDS) et Abdessamad Archane (UC)

L’UC insiste par ailleurs sur l’accélération de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, ainsi que sur l’amélioration de la qualité des services publics et de leur capacité à répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens.

Pour justifier son positionnement à l’égard de la prochaine équipe gouvernementale, le bureau politique invoque explicitement «la proximité entre les programmes électoraux du Parti de l’Union constitutionnelle et du Parti authenticité et modernité», selon les termes du communiqué. Il précise que cette orientation sera mise en œuvre dans le respect de l’indépendance de la décision politique du parti.