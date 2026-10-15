Société

Casablanca: vers la fin du Karyan Rhamna, l’un des derniers grands bidonvilles de la ville?

En 16 ans, le programme "Villes sans bidonvilles" a permis a plus de 300.000 familles de bénéficier d'un logement salubre.

Un bidonville. (Photo d'illustration). DR

Les autorités de la wilaya de Casablanca accélèrent le dossier du relogement des habitants du Karyan Rhamna, à Sidi Moumen. Près de 8.000 ménages seraient concernés, selon une source communale, qui assure que l’opération est imminente.

Par Fatima El Karzabi
Le 15/10/2026 à 12h51

L’attente s’installe parmi les habitants du Karyan Rhamna, situé dans l’arrondissement de Sidi Moumen. En cause: des informations évoquant la démolition prochaine de ce bidonville qui compte au moins 7.000 baraques.

Selon une source communale, des réunions intensives se tiennent actuellement au niveau de la wilaya de Casablanca et de la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi. Objectif: accélérer le règlement de ce dossier, en suspens depuis des décennies et reloger les habitants.

La même source estime que l’opération devrait concerner près de 8.000 familles. Les appartements prévus pour le relogement sont répartis dans plusieurs quartiers de la métropole, notamment Bernoussi, Zenata, Sidi Moumen, Hay Moulay Rachid et Nouvelle Lahraouine.

Lire aussi : Résorption des bidonvilles: le Maroc passe à la vitesse supérieure

Si la date de lancement des opérations de transfert et de démolition n’a pas encore été fixée, notre source affirme que les dispositions administratives et techniques en vue d’un règlement définitif de ce dossier social ont atteint leur phase finale. «La solution est désormais proche», insiste-t-elle.

Les ménages concernés bénéficieront d’appartements en logement social au prix de 110.000 dirhams, dans le cadre du programme de relogement des familles résidant dans les bidonvilles.

La société Casablanca Iskane et Équipements est chargée du relogement des habitants des bidonvilles de la région Casablanca-Settat. Elle s’appuie sur un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser les appartements auprès des promoteurs immobiliers.

Par Fatima El Karzabi
Le 15/10/2026 à 12h51
#logement social#bidonville#Démolition#Karyan Rhamna#Casablanca#Maroc

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