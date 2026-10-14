Parlement: le nouveau président face au défi de la qualité législative
Revue de presseL’élection du nouveau président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, ouvre une nouvelle étape dans la vie parlementaire marocaine, marquée par des attentes renforcées en matière de performance législative, de contrôle de l’action gouvernementale et de modernisation du fonctionnement institutionnel. Au-delà des rapports de force politiques, le principal enjeu réside désormais dans la capacité de la première Chambre à améliorer la qualité des lois, à renforcer le rôle de l’opposition et à rapprocher davantage le travail parlementaire des préoccupations des citoyens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.