Habitat insalubre: le Maroc maintient le cap de l’éradication des bidonvilles d’ici 2028

Le ministère de l’Habitat a renouvelé, mardi, l’engagement de l’État à éradiquer l’ensemble des bidonvilles à travers le territoire national d’ici 2028.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a réaffirmé la détermination de son département à effacer les bidonvilles de la carte des agglomérations marocaines. «À ce jour, 62 villes sont visées “sans bidonvilles”, et nous ambitionnons d’éradiquer définitivement ce type d’habitat d’ici 2028», a assuré le responsable gouvernemental.

Adib Benbrahim a également indiqué que la séance a permis d’aborder l’initiative de soutien direct au logement, dont les montants s’élèvent à 300.000 et 700.000 dirhams. Ce dispositif, inscrit dans le programme quinquennal 2024-2028, fait suite à l’achèvement du programme de logement social de 2020. Le programme actuel, a-t-il affirmé dans une déclaration à Le360, présente de «nombreux avantages», notamment parce qu’il accorde une aide directe au citoyen acquéreur plutôt qu’au promoteur immobilier.

Ainsi, selon lui, «le bénéficiaire a la liberté de choisir son lieu de résidence sans être contraint de s’installer dans les complexes de logements sociaux». Le secrétaire d’État a qualifié de très positif le bilan de ce programme, dont «plus de 100.000 personnes ont bénéficié, dont 24% de Marocains résidant à l’étranger (MRE), 47% de femmes et 52% de jeunes». Il a ajouté que ce dispositif a généré «une dynamique économique tout en créant des opportunités d’emploi».

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Pour sa part, Abdessalam Labar, chef du groupe des conseillers parlementaires de l’Istiqlal, a appelé à renforcer la sensibilisation afin de permettre à davantage de citoyens de bénéficier de cette initiative. Il a rappelé, à cet égard, que l’habitat social demeure l’un des leviers essentiels de l’amélioration des conditions de vie, dans la continuité des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Entre l’éradication annoncée des bidonvilles et le soutien direct à l’acquisition de logements, le gouvernement entend faire du quinquennat 2024-2028 une étape décisive dans la lutte contre l’habitat insalubre. Reste à transformer l’engagement affiché en résultats visibles sur le terrain, là où se joue réellement la crédibilité de cette politique publique.