Azzeddine El Midaoui reconduit à l’Enseignement supérieur

Désigné une nouvelle fois ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, c’est à la Faculté des sciences de Kénitra que Azzeddine El Midaoui fait ses premières armes. Il y est d’abord vice-doyen, puis dirige le Centre d’études doctorales Sciences et Techniques de 2007 à 2009. Il devient ensuite vice-président chargé de la recherche scientifique et de la coopération, de 2009 à 2013. Formation doctorale, partenariats, administration de faculté: ces premières fonctions couvrent déjà les principaux leviers de pilotage d’un établissement.

Il accède au décanat de la faculté en 2013 et l’exerce un an. En 2014, il prend deux présidences, qu’il conserve jusqu’en 2023: celle de l’Université Ibn Tofail et celle de la Conférence des présidents des universités marocaines. Pendant près d’une décennie, il dirige un établissement tout en représentant ses pairs.

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Au cours de la même période, il est membre du Bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et y préside la Commission de la gouvernance (2014-2019). Il siège aussi à la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur (2018-2023). Depuis 2017, il est en outre membre de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc.

En 2023, il quitte la gouvernance universitaire pour la direction d’un institut de recherche spécialisé: l’International Water Research Institute (IWRI), rattaché à l’Université Mohammed VI Polytechnique, qu’il dirige jusqu’en 2024. El Midaoui est marié et père de trois enfants.