Qui est Kouloub Faitah, nouvelle ministre déléguée aux Relations avec le parlement?

Kouloub Faitah, ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le parlement et la société civile.

Kouloub Faitah, que le roi Mohammed VI a nommée, vendredi, ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le parlement et la société civile, est avocate au Barreau de Tanger.

Titulaire d’une licence en droit privé et d’un master en sciences criminelles et études sur la sécurité à l’Université Abdelmalek Essaâdi, Kouloub Faitah dispose d’une expérience juridique, parlementaire et associative.

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Elle est spécialisée notamment en droit de la famille et en affaires sociales, civiles et commerciales, en conseil et accompagnement juridiques, ainsi qu’en étude, préparation et suivi des dossiers judiciaires.

Députée de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (2021-2026), Kouloub Faitah a notamment occupé le poste de première vice-présidente de la Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés à la Chambre des représentants, et a siégé à la Commission thématique temporaire de l’égalité et de la parité.