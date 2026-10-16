Politique

Qui est Kouloub Faitah, nouvelle ministre déléguée aux Relations avec le parlement?

قلوب فيطح

Kouloub Faitah, ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le parlement et la société civile.

Le roi Mohammed VI a nommé Kouloub Faitah ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le parlement et la société civile. Titulaire d’une licence en droit privé et d’un master en sciences criminelles et études sur la sécurité de l’Université Abdelmalek Essaâdi, cette avocate au Barreau de Tanger dispose d’une expérience juridique, parlementaire et associative.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h00

Kouloub Faitah, que le roi Mohammed VI a nommée, vendredi, ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le parlement et la société civile, est avocate au Barreau de Tanger.

Titulaire d’une licence en droit privé et d’un master en sciences criminelles et études sur la sécurité à l’Université Abdelmalek Essaâdi, Kouloub Faitah dispose d’une expérience juridique, parlementaire et associative.

Lire aussi : Une équipe élargie, politique, rajeunie et renouvelée: ce qu’il faut retenir du nouveau gouvernement

Elle est spécialisée notamment en droit de la famille et en affaires sociales, civiles et commerciales, en conseil et accompagnement juridiques, ainsi qu’en étude, préparation et suivi des dossiers judiciaires.

Députée de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (2021-2026), Kouloub Faitah a notamment occupé le poste de première vice-présidente de la Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés à la Chambre des représentants, et a siégé à la Commission thématique temporaire de l’égalité et de la parité.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h00
#Gouvernement#Parlement#Kouloub Faitah

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