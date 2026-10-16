Aïcha Guellaa prend les commandes de la Réforme de l’Administration

Le portefeuille d’Aïcha Guellaa est rattaché au ministère de l’Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme de l’administration. Au sein de ce département, c’est le volet administratif qui revient à cette praticienne du droit, avocate agréée près la Cour de cassation, la plus haute juridiction du Royaume.

Formée à l’Université Mohammed V de Rabat, où elle a obtenu un Master en Notariat et Contentieux civils, la nouvelle ministre déléguée est inscrite au Barreau de Casablanca depuis 2004. Trois ans plus tard, elle fait son entrée à la Chambre des représentants, où elle siège de 2007 à 2011 et participe aux travaux de plusieurs commissions parlementaires.

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Son parcours s’organise ainsi autour de trois registres: la pratique du droit, l’action législative et la défense des droits humains. Ce dernier axe se prolonge sur le terrain associatif, à travers des initiatives consacrées à la formation en droits humains et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Aïcha Guellaa poursuit par ailleurs un doctorat à l’Université Mohammed V de Rabat, l’établissement où elle a fait ses études de droit.