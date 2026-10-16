Politique

Aïcha Guellaa prend les commandes de la Réforme de l’Administration

L'avocate Aïcha Guellaa, présidente de l’Association marocaine des droits des victimes (AMDV).

Aïcha Guellaa, ministre déléguée chargée de la Réforme de l’administration

PortraitNommée ce vendredi 16 octobre par le roi Mohammed VI ministre déléguée chargée de la Réforme de l’administration, Aïcha Guellaa arrive au gouvernement avec un parcours qui combine le barreau, où elle exerce depuis 2004, un mandat de députée et un engagement associatif en faveur des droits humains et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 20h30

Le portefeuille d’Aïcha Guellaa est rattaché au ministère de l’Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme de l’administration. Au sein de ce département, c’est le volet administratif qui revient à cette praticienne du droit, avocate agréée près la Cour de cassation, la plus haute juridiction du Royaume.

Formée à l’Université Mohammed V de Rabat, où elle a obtenu un Master en Notariat et Contentieux civils, la nouvelle ministre déléguée est inscrite au Barreau de Casablanca depuis 2004. Trois ans plus tard, elle fait son entrée à la Chambre des représentants, où elle siège de 2007 à 2011 et participe aux travaux de plusieurs commissions parlementaires.

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Son parcours s’organise ainsi autour de trois registres: la pratique du droit, l’action législative et la défense des droits humains. Ce dernier axe se prolonge sur le terrain associatif, à travers des initiatives consacrées à la formation en droits humains et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Aïcha Guellaa poursuit par ailleurs un doctorat à l’Université Mohammed V de Rabat, l’établissement où elle a fait ses études de droit.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 20h30
#Aïcha Guellaa#Réforme de l'administration#gouvernement#Maroc

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