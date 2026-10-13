African Cybersecurity Forum 2026: Maroc Telecom met en avant son offre de confiance numérique

Du 12 au 14 octobre, à l'occasion de l'African Cybersecurity Forum 2026 organisé à Rabat, Maroc Telecom présente ses offres en matière de cybersécurité managée, de cloud souverain et de connectivité critique. (S.Bouchrit/Le360).

Maroc Telecom prend part à l’African Cybersecurity Forum 2026, organisé du 12 au 14 octobre au Four Seasons Kasr Al Bahr, à Rabat. Ce rendez-vous réunit les acteurs publics et privés de la cybersécurité en Afrique autour des enjeux de protection des systèmes d’information, de gouvernance numérique et de résilience face aux menaces informatiques.

En tant qu’opérateur d’infrastructures critiques, le groupe place la sécurité des réseaux et des données au cœur de son accompagnement des entreprises et des institutions. Sa participation au Forum lui permet de présenter une offre intégrée articulée autour de trois axes: la connectivité critique, les services de cybersécurité managée et le cloud souverain hébergé au Maroc.

Cette offre s’inscrit dans une approche qui vise à assurer la continuité des activités numériques, à protéger les infrastructures et à sécuriser l’hébergement des données. Elle est également déployée sur les marchés africains du groupe à travers ses filiales Moov Africa.

Sur son stand, Maroc Telecom décline son offre à travers plusieurs espaces consacrés aux principales composantes de la confiance numérique. L’espace «Protected Data» met en avant les solutions de cybersécurité managée destinées à protéger les réseaux et les systèmes d’information des entreprises.

La solution SD-WAN et MSSP permet de relier les différents sites d’une entreprise tout en assurant leur sécurisation, sous la surveillance continue d’équipes spécialisées. Le groupe présente également une solution hybride de protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), conçue pour neutraliser automatiquement ces attaques et préserver la disponibilité des services.

L’espace «Critical Connectivity» est consacré au Wi-Fi managé. Cette solution permet aux entreprises de disposer d’un réseau sans fil sécurisé pour leurs collaborateurs, leurs visiteurs et leurs objets connectés, avec une gestion centralisée de l’ensemble des sites.

Le cloud souverain constitue un autre volet de cette offre. À travers l’espace «Sovereign Cloud», Maroc Telecom présente une solution permettant aux entreprises et aux institutions d’héberger leurs ressources cloud au Maroc. Celle-ci s’appuie sur un centre de données certifié Tier III et vise à fournir un environnement sécurisé pour les applications critiques.

La 5G et l’IA au service de l’industrie

Au-delà de la protection des infrastructures numériques, Maroc Telecom met en avant les possibilités offertes par la convergence entre les télécommunications et les nouvelles technologies. La démonstration «5G Industrial Intelligence, Powered by 5G Maroc Telecom» illustre les usages industriels rendus possibles par l’association de la 5G et de l’intelligence artificielle.

Cette présentation s’inscrit dans les perspectives d’évolution des réseaux de télécommunications vers des environnements capables de répondre aux besoins de connectivité, de traitement des données et de sécurisation des applications professionnelles.

Les filiales africaines du groupe participent également à cette édition du Forum. Sous la marque Moov Africa, elles présentent Moov Secure, une plateforme développée avec ConnectSecure pour centraliser la gestion des vulnérabilités et de la posture de sécurité. Destinée aux PME comme aux grandes entreprises, elle fait l’objet de démonstrations en direct.

Moov Africa met aussi en avant ses solutions de protection contre les attaques DDoS, adossées à un centre opérationnel de sécurité (SOC) fonctionnant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

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La participation des filiales africaines ne se limite pas à la présentation de solutions technologiques. Leurs experts animent un atelier pratique consacré à la protection des filiales télécoms du groupe sur le continent.

Cette session porte notamment sur le déploiement de la solution Moov Cyberdéfense au sein de Moov Africa. Les intervenants y partagent leur retour d’expérience et les premiers enseignements opérationnels tirés de sa mise en œuvre.

Les échanges abordent également les moyens de renforcer la cybersécurité des filiales télécoms africaines face à l’évolution des menaces et des risques numériques. L’objectif est de mettre en lumière les enjeux d’une posture de sécurité proactive, reposant sur la capacité à anticiper les attaques et à adapter les dispositifs de protection.

À travers ces démonstrations et ces retours d’expérience, Maroc Telecom et ses filiales entendent illustrer le rôle d’un opérateur télécom dans la sécurisation des infrastructures et des services numériques, dans un contexte où la confiance devient un enjeu central de la transformation digitale.

Gouvernance, cloud et partenariats public-privé

Les responsables et experts de Maroc Telecom interviennent également dans plusieurs panels de l’African Cybersecurity Forum. Les discussions portent notamment sur les stratégies nationales de cybersécurité et leur gouvernance, ainsi que sur les garanties nécessaires à une transformation numérique sécurisée reposant sur le cloud.

D’autres sessions sont consacrées aux partenariats public-privé et à la co-innovation au service de la résilience économique. Le groupe participe aussi aux échanges sur les perspectives de développement du marché africain de la cybersécurité, dans un contexte marqué par l’essor mondial des besoins en protection des systèmes d’information et en confiance numérique.

Un autre panel examine le marché de la cybersécurité comme moteur de croissance et d’innovation. Ces thématiques placent les opérateurs télécoms au croisement de plusieurs enjeux: la sécurisation des infrastructures, la souveraineté numérique, le développement des services cloud et la création de nouvelles activités économiques.

L’informatique quantique, nouveau défi pour la cybersécurité

Maroc Telecom consacre également un atelier à la sécurité des communications à l’ère quantique, intitulé «Naviguer l’horizon quantique: construire des cyberdéfenses nationales résilientes avec les réseaux quantiques sécurisés».

Les experts du groupe y expliquent les principes de l’informatique quantique et les risques qu’elle pourrait faire peser sur les mécanismes de chiffrement à clé publique utilisés aujourd’hui. À mesure que les capacités des ordinateurs quantiques progresseront, certaines méthodes cryptographiques actuelles pourraient devenir vulnérables, ce qui pose la question de la préparation des organisations à cette évolution.

L’atelier aborde ainsi le rôle des stratégies nationales, des cadres de gouvernance, de la coopération internationale et de la normalisation dans la préparation de la transition vers des technologies résistantes aux attaques quantiques.

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Les intervenants présentent notamment les solutions Nokia Quantum Safe Networks (QSN), qui associent la cryptographie post-quantique (PQC) à la distribution quantique de clés (QKD) pour sécuriser les communications. Le service Nokia Quantum Safety Assessment est également présenté. Il permet d’évaluer la posture cryptographique d’une organisation et de définir une feuille de route pour son adaptation aux risques liés au quantique.

Des démonstrations pratiques complètent cette session, qui met en évidence la nécessité d’anticiper les évolutions technologiques susceptibles de remettre en question les mécanismes de protection actuels.

À travers sa participation à l’African Cybersecurity Forum 2026, Maroc Telecom met ainsi en avant une approche combinant protection des réseaux, sécurisation des données, hébergement souverain et anticipation des nouvelles menaces. Un positionnement qui s’étend au-delà du marché marocain, avec le déploiement de solutions de cybersécurité au sein de ses filiales africaines.