Economie

Gitex Africa: Maroc Telecom expose l’écosystème Moov Africa

Maroc Telecom expose Moov Africa, la vitrine continentale des filiales.

Par Mouhamet Ndiongue et Sif Belghiti
Le 10/04/2026 à 17h15

VidéoPrésent au Gitex Africa 2026, Maroc Telecom structure sa présence autour de ses filiales africaines et de son offre fintech, avec un accent sur les usages concrets du mobile money et de l’intelligence artificielle.

Maroc Telecom consacre un espace spécifique aux innovations de ses filiales «Moov Africa», articulé autour de démonstrations interactives et de contenus pédagogiques. Une borne dédiée au service «Moov Money» permet de présenter les principales fonctionnalités de l’écosystème, allant des paiements marchands aux transactions via QR code, en passant par les paiements en ligne et en masse. L’approche vise à rendre lisibles des services souvent perçus comme techniques, en les traduisant en cas d’usage accessibles.

L’offre fintech du groupe s’appuie sur un ensemble de solutions intégrées, incluant application mobile, nano-crédit et cartes prépayées développées en partenariat avec Visa et Mastercard. L’ensemble fonctionne via smartphone ou USSD, un choix technologique qui permet de couvrir des environnements où l’accès à Internet reste inégal selon les marchés africains.

Le dispositif met également en avant la «SuperApp Moov Money», déjà déployée en Côte d’Ivoire et au Gabon. Cette application regroupe plusieurs services au sein d’une interface unique, permettant aux utilisateurs d’accéder à différentes fonctionnalités sans multiplier les applications.

Ce modèle traduit une évolution du mobile money vers des plateformes intégrées, capables d’héberger des mini-applications partenaires. L’enjeu consiste à élargir l’offre de services tout en renforçant la fréquence d’usage, un facteur clé dans la consolidation des écosystèmes digitaux en Afrique.

En parallèle, le «Moov Business Hub» valorise la présence géographique du groupe et les réalisations de ses filiales sur leurs marchés respectifs. Deux bornes de diffusion présentent des cas d’usage concrets, allant des solutions digitales aux offres destinées aux entreprises et aux particuliers.

Lire aussi : Gitex 2026: immersion dans l’espace «Démos 5G: industrie intelligente et cloud gaming» de Maroc Telecom

Ce dispositif illustre la stratégie du groupe, qui repose sur une implantation multi-pays et sur l’adaptation des services aux spécificités locales. La logique dépasse la simple connectivité pour intégrer des services à valeur ajoutée, en lien avec les besoins des économies nationales.

L’espace d’exposition intègre également «MIA» (Moov Intelligence Artificielle), une solution développée par la filiale béninoise du groupe. Ce serveur vocal intelligent repose sur des technologies d’IA capables de traiter des requêtes en temps réel en français, en anglais et en langues locales.

Une démonstration interactive permet d’évaluer les capacités de la solution, notamment en matière d’accessibilité et d’adaptation aux différents contextes d’usage. L’outil s’inscrit dans une tendance plus large d’intégration de l’intelligence artificielle dans les services clients, avec un objectif de réduction des coûts opérationnels et d’amélioration de l’expérience utilisateur.

Par Mouhamet Ndiongue et Sif Belghiti
Le 10/04/2026 à 17h15
#Maroc Telecom#Gitex Africa#Moov Africa#Intelligence artificielle

LEs contenus liés

International

Gitex Africa 2026: à Marrakech, Moov Money Mali lance sa carte prépayée co-brandée en partenariat avec Mastercard

Economie

Maroc Telecom–UE: ouverture d’un dialogue sur les enjeux numériques

Economie

Maroc Telecom déploie une offre cloud panafricaine

Economie

Gitex 2026: immersion dans l’espace «Démos 5G: industrie intelligente et cloud gaming» de Maroc Telecom

Articles les plus lus

1
Le Mali porte un coup très dur à Alger en retirant sa reconnaissance à la fantomatique «Rasd»
2
Barrages, stations de dessalement, routes, ports, hôpitaux... Le point sur les grands chantiers prévus en 2026
3
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Benhima et Benabdelali remis en liberté après plus de deux mois de détention
4
Exclusif. Découvrez à quoi ressemble la plus grande volière immersive du Maroc au zoo de Aïn Sebaâ
5
Une histoire d’amour, sur les réseaux sociaux, tourne au cauchemar
6
Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres: saison agricole, programmes de développement territorial, projets de loi et nouvelles nominations à l’ordre du jour
7
Sahara marocain: la république du Mali retire sa reconnaissance de la pseudo «rasd»
8
Le Maroc réduit à La Mamounia
Revues de presse

Voir plus