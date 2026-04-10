Gitex Africa: Maroc Telecom expose l’écosystème Moov Africa

Maroc Telecom consacre un espace spécifique aux innovations de ses filiales «Moov Africa», articulé autour de démonstrations interactives et de contenus pédagogiques. Une borne dédiée au service «Moov Money» permet de présenter les principales fonctionnalités de l’écosystème, allant des paiements marchands aux transactions via QR code, en passant par les paiements en ligne et en masse. L’approche vise à rendre lisibles des services souvent perçus comme techniques, en les traduisant en cas d’usage accessibles.

L’offre fintech du groupe s’appuie sur un ensemble de solutions intégrées, incluant application mobile, nano-crédit et cartes prépayées développées en partenariat avec Visa et Mastercard. L’ensemble fonctionne via smartphone ou USSD, un choix technologique qui permet de couvrir des environnements où l’accès à Internet reste inégal selon les marchés africains.

Le dispositif met également en avant la «SuperApp Moov Money», déjà déployée en Côte d’Ivoire et au Gabon. Cette application regroupe plusieurs services au sein d’une interface unique, permettant aux utilisateurs d’accéder à différentes fonctionnalités sans multiplier les applications.

Ce modèle traduit une évolution du mobile money vers des plateformes intégrées, capables d’héberger des mini-applications partenaires. L’enjeu consiste à élargir l’offre de services tout en renforçant la fréquence d’usage, un facteur clé dans la consolidation des écosystèmes digitaux en Afrique.

En parallèle, le «Moov Business Hub» valorise la présence géographique du groupe et les réalisations de ses filiales sur leurs marchés respectifs. Deux bornes de diffusion présentent des cas d’usage concrets, allant des solutions digitales aux offres destinées aux entreprises et aux particuliers.

Lire aussi : Gitex 2026: immersion dans l’espace «Démos 5G: industrie intelligente et cloud gaming» de Maroc Telecom

Ce dispositif illustre la stratégie du groupe, qui repose sur une implantation multi-pays et sur l’adaptation des services aux spécificités locales. La logique dépasse la simple connectivité pour intégrer des services à valeur ajoutée, en lien avec les besoins des économies nationales.

L’espace d’exposition intègre également «MIA» (Moov Intelligence Artificielle), une solution développée par la filiale béninoise du groupe. Ce serveur vocal intelligent repose sur des technologies d’IA capables de traiter des requêtes en temps réel en français, en anglais et en langues locales.

Une démonstration interactive permet d’évaluer les capacités de la solution, notamment en matière d’accessibilité et d’adaptation aux différents contextes d’usage. L’outil s’inscrit dans une tendance plus large d’intégration de l’intelligence artificielle dans les services clients, avec un objectif de réduction des coûts opérationnels et d’amélioration de l’expérience utilisateur.