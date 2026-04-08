Gitex 2026: immersion dans l’espace «Démos 5G: industrie intelligente et cloud gaming» de Maroc Telecom

Au cœur du stand Maroc Telecom, un bras robotisé s’anime en temps réel sous les yeux des visiteurs, synchronisé avec une interface de contrôle distante. Quelques mètres plus loin, des écrans diffusent des séquences de jeux en ultra haute définition sans latence perceptible. L’espace «Démos 5G : Industrie intelligente + Cloud Gaming» donne à voir, de manière tangible, la transformation des usages rendue possible par les réseaux de nouvelle génération.

La 4ème édition du GITEX Africa Morocco, qui se tient à Marrakech, confirme le positionnement du Royaume comme plateforme technologique régionale, à l’intersection des dynamiques africaines et des standards internationaux. L’intelligence artificielle, les infrastructures cloud et la connectivité très haut débit structurent les échanges, avec une orientation marquée vers des applications opérationnelles, directement mobilisables par les entreprises et les administrations.

Cette orientation prend corps au sein du dispositif présenté par Maroc Telecom, où deux démonstrations traduisent une stratégie axée sur les usages. La première, dédiée à l’industrie intelligente, met en scène des environnements industriels pilotés par une 5G privée intégrant robotique, inspection en 8K et télé-opération.

«Décisions instantanées», «connectivité ultra fiable» et «automatisation avancée» constituent les principaux leviers mis en avant pour améliorer la productivité et sécuriser les leviers industrielles . La démonstration illustre également la capacité à connecter simultanément un grand nombre d’équipements, élément central pour les chaînes de production numérisées.

Ce socle technologique se prolonge par une seconde application orientée vers le grand public et les services numériques, à travers une expérience de cloud gaming en 4K/8K.

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Cependant, l’absence de latence et la stabilité du réseau permettent un usage fluide sur des terminaux variés, sans dépendance à des équipements puissants. Le traitement étant assuré dans le cloud, la valeur se déplace vers les infrastructures et les réseaux, redéfinissant les modèles économiques des services numériques .

L’ensemble s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui articule infrastructures souveraines, intelligence artificielle et écosystèmes africains à travers ses filiales, notamment Moov Africa et ses solutions fintech. La présence continue de Maroc Telecom depuis la première édition du GITEX Africa traduit une volonté de déploiement à l’échelle continentale, en cohérence avec les priorités publiques portées par le Maroc en matière de transformation digitale.

Cette dynamique dépasse le cadre du salon pour poser les bases d’une intégration numérique africaine plus structurée. Les cas d’usage présentés à Marrakech illustrent une évolution vers des solutions concrètes, directement liées à la compétitivité industrielle, à l’optimisation des services et à l’émergence de nouveaux marchés numériques. Le GITEX Africa 2026 apparaît ainsi comme un point de convergence entre innovation technologique, stratégie économique et projection continentale du Maroc.