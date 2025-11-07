Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique

Yassine Bounou est l'égérie de la 5G, officiellement mise en service par Maroc Telecom ce 7 novembre 2025.

Maroc Telecom a franchi un cap décisif dans le développement du numérique au Maroc avec la mise en service effective de la 5G. L’opérateur met ainsi à disposition de ses clients une technologie qui promet des débits ultra-rapides, une latence réduite et une qualité de service inédite.

Les abonnés disposant d’un smartphone compatible seront connectés automatiquement au réseau 5G, dans les zones déjà couvertes, sans aucune démarche ni frais supplémentaires. Selon Maroc Telecom, cette transition «fluide et transparente» permettra aux utilisateurs de profiter immédiatement d’une expérience réseau plus stable et plus rapide.

Pour accompagner cette évolution, l’opérateur propose de nouveaux forfaits 5G à partir de 119 DH par mois, incluant une dotation généreuse en data. Des offres plus complètes intègrent des services de divertissement tels que TOD (plateforme officielle de beIN Sports), StarzPlay et Glovo Prime, visant à enrichir l’expérience numérique des abonnés.

Les formules à partir de 199 DH incluent par ailleurs le service Roaming, garantissant une connectivité internationale sans interruption.

Maroc Telecom lance également «El Manzil 5G», une box domestique exploitant la puissance de la 5G pour offrir un Wi-Fi haute performance à domicile. Ce dispositif assure une connexion rapide et stable, capable de supporter les usages simultanés de plusieurs membres du foyer, répondant ainsi à la montée en puissance des besoins en data domestique.

Cette avancée repose sur une stratégie d’investissement soutenue. Maroc Telecom a modernisé l’ensemble de son réseau mobile et fixe, renforcé ses plateformes de transmission et déployé une infrastructure de dernière génération sur tout le territoire. Ces efforts ont permis de constituer un réseau résilient, sécurisé et évolutif, à même d’accompagner les ambitions nationales en matière de connectivité et de transition digitale.

Au-delà des usages grand public, la 5G est appelée à jouer un rôle structurant dans la modernisation de l’économie marocaine. Ses applications potentielles couvrent des domaines tels que la télémédecine, l’enseignement à distance, l’industrie 4.0, la logistique intelligente ou encore l’agriculture connectée.

Cette infrastructure de nouvelle génération devrait ainsi contribuer à renforcer la productivité et la compétitivité du tissu économique, en phase avec la stratégie nationale de transformation numérique soutenue par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.