Maroc Telecom dévoile son identité visuelle et s’affirme comme moteur du Maroc numérique

Maroc Telecom, pilier du développement des télécommunications au Maroc et sur le continent, inaugure une nouvelle ère de son histoire. Le groupe adopte une identité visuelle renouvelée, plus épurée et plus confiante, en phase avec les mutations profondes de l’économie numérique et la vision nationale «Digital Morocco 2030». Ce changement traduit la volonté de l’opérateur historique d’incarner le renouveau d’un Maroc connecté, ambitieux et tourné vers l’avenir.

La nouvelle charte graphique abandonne le bleu et l’orange emblématiques pour le rouge, couleur du drapeau et de la fierté nationale. Ce choix exprime l’énergie d’un Maroc en mouvement et la passion d’une marque qui se réinvente sans renier son héritage. Les courbes du logo, plus fluides et organiques, traduisent la circulation continue de la donnée et l’élan d’un réseau qui relie les territoires, de Tanger à Lagouira, d’Oujda à Dakhla.

La grande courbe évoque le lien entre le passé et l’avenir, la connexion des foyers et des entreprises, tandis qu’une seconde courbe, plus légère, suggère l’allumage du signal et la promesse d’un changement constant. Ensemble, elles symbolisent la continuité du lien humain et technologique au cœur de la mission de Maroc Telecom.

Ce renouvellement visuel s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de proximité avec les nouvelles générations. Pour incarner cet esprit, le groupe a choisi le footballeur international Yassine Bounou comme ambassadeur de marque. Héros national et symbole d’excellence, il représente la jeunesse, la performance et la fierté du Maroc.

«Le changement de notre identité visuelle marque une nouvelle étape dans l’histoire de Maroc Telecom», souligne Mohamed Benchaaboun, directeur général du Groupe. «Il illustre la continuité d’un parcours fondé sur la proximité, l’innovation et la confiance, tout en affirmant notre ouverture vers l’avenir. Ce nouveau symbole exprime l’énergie collective de nos équipes et notre engagement à accompagner durablement la transformation numérique du Royaume.»

Dans une dynamique de transition digitale accélérée, marqué par l’arrivée prochaine de la 5G, Maroc Telecom réaffirme sa mission: connecter les territoires, rapprocher les citoyens et contribuer au développement d’un Maroc toujours plus performant.

À travers ce changement d’identité, le Groupe entend consolider sa place de leader et de catalyseur du numérique national, fidèle à sa vocation d’entreprise marocaine, innovante et tournée vers l’avenir.