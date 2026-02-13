Maroc Telecom: un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dirhams en 2025, porté par l’international

Au cours de l’exercice 2025, le groupe Maroc Telecom a démontré sa capacité d’exécution et la robustesse de ses fondamentaux, aussi bien sur le marché domestique qu’au niveau de ses filiales africaines. La gestion rigoureuse des coûts et la stricte discipline financière ont permis de préserver des marges élevées et une génération de cash significative, malgré un environnement marqué par une forte pression concurrentielle.

Les initiatives de transformation digitale, d’innovation et le développement continu des usages data ont constitué des relais essentiels de croissance. Le haut débit mobile et la fibre optique (FTTH) ont notamment contribué à la progression des revenus, confirmant la pertinence des investissements consentis dans les infrastructures réseau.

L’année 2025 a également marqué une étape stratégique importante avec le règlement définitif du dossier relatif au dégroupage. La mise en place des joint-ventures UniFiber et UniTower a ouvert la voie à de nouvelles perspectives de création de valeur à moyen et long termes.

Parallèlement, le lancement commercial de la 5G au Maroc, opérationnalisé en novembre 2025, constitue un jalon majeur dans la stratégie du groupe, tant sur le plan technologique que concurrentiel.

Ces avancées confirment la cohérence de la politique d’investissement de Maroc Telecom, axée sur la qualité de service, l’excellence opérationnelle et une croissance durable, au Maroc comme à l’international.

Le parc clients en croissance

À fin décembre 2025, le parc global du groupe atteint près de 77 millions de clients, en progression de 3,6% sur un an. Cette croissance est principalement tirée par les filiales Moov Africa, dont le parc augmente de 5,1%, tandis que la base clients au Maroc demeure stable à environ 22 millions.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 36,7 milliards de dirhams, en hausse de 1,4% par rapport à 2024. Cette évolution reflète la bonne performance des activités à l’international, dont les revenus progressent de 5,3%, combinée à la résilience du marché marocain.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de 2,1%, portée par la dynamique des filiales Moov Africa (+4,1%) et par une légère amélioration des revenus au Maroc (+0,4%).

Cette trajectoire confirme le rôle croissant des activités africaines dans la structure des revenus du groupe, dans un contexte où le marché domestique demeure sous pression.

À fin 2025, l’EBITDA consolidé du groupe s’élève à 18,49 milliards de dirhams (MMDH), en recul de 2,4% sur un an. Cette baisse s’explique essentiellement par le repli de l’EBITDA au Maroc (-6,6%), partiellement compensé par la croissance enregistrée au niveau des filiales Moov Africa (+3,4%).

Le résultat opérationnel (EBITA) ressort à 13,54 MMDH, en forte hausse par rapport à 2024, une année marquée par la résolution du litige opposant Maroc Telecom à Wana Corporate. Hors impact exceptionnel lié à la rétrocession de 2 MMDH relative à la résolution du litige avec Wana Corporate, l’EBITA ajusté s’établit à 11,54 MMDH, en baisse de 3,5%.

Le Résultat net part du groupe atteint 6,96 MMDH, en nette progression comparativement à 2024, qui avait été lourdement impactée par le règlement de 6,36 MMDH au profit de Wana Corporate. Retraité des éléments exceptionnels liés à cet accord, le résultat net ajusté ressort à 5,64 MMDH, en recul de 4,3%.

Investissements soutenus

Les investissements hors fréquences et licences représentent 25,6% du chiffre d’affaires en 2025, un niveau conforme aux objectifs annoncés et marqué par le lancement de la 5G au Maroc. Cette intensité capitalistique reflète la volonté du groupe de préparer les relais de croissance futurs.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) atteignent 8,02 MMDH, en baisse de 11% par rapport à fin 2024. Cette évolution s’explique par l’augmentation des investissements, incluant notamment le coût de la licence 5G au Maroc et le renouvellement de licences dans les filiales Moov Africa, pour un impact cash global de 3 MMDH.

Au 31 décembre 2025, la dette nette consolidée représente 0,9 fois l’EBITDA annuel du groupe, traduisant une structure financière maîtrisée.

Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d’un dividende de 4 dirhams par action, pour un montant global de 3,5 MMDH.

L’analyse des résultats du groupe par marchés de présence montre qu’au Maroc, le chiffre d’affaires s’établit à 18,69 MMDH, en baisse de 2,4% sur l’année. Toutefois, le quatrième trimestre montre des signes d’amélioration, avec une progression de 0,4%, portée par la bonne dynamique de la data mobile et fixe.

L’EBITDA au Maroc recule de 6,6% à 10,34 MMDH, avec un taux de marge qui demeure élevé à 55,4%. L’EBITA atteint 9,39 MMDH, en forte hausse sur un an, mais ressort en baisse de 4,9% à périmètre ajusté. Les CFFO chutent de 23,2%, à 5,61 MMDH, intégrant notamment le paiement de 800 millions de dirhams liés à la licence 5G.

À l’International, les filiales Moov Africa enregistrent un chiffre d’affaires de 19,15 MMDH, en hausse de 5,3%, porté par la progression continue de la data et des services Mobile Money. L’EBITDA progresse de 3,4% à 8,14 MMDH, avec une marge de 42,5%, tandis que l’EBITA recule légèrement de 0,8%. Les CFFO bondissent de 38,8%, à 2,41 MMDH, malgré le paiement de 2,2 MMDH pour le renouvellement des licences.

Pour l’exercice 2026, et sous réserve de l’absence de nouveaux événements exceptionnels majeurs, Maroc Telecom anticipe, à périmètre et change constants, une croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA. Le groupe prévoit par ailleurs un niveau de CAPEX d’environ 25% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences, confirmant la poursuite de sa stratégie d’investissement et de développement à long terme.