Maroc Telecom au SIAM 2026: l’Agritech et la Fintech au service d’une agriculture connectée et durable

Maroc Telecom assuré une présence active au SIAM 2026 qui se tient à Méknès. (A. Gadrouz / Le360)

Maroc Telecom, opérateur de référence en Afrique, réaffirme à chaque édition du SIAM son engagement en faveur de la digitalisation du secteur agricole. Présent dans 11 pays et accompagnant près de 77 millions de clients (mobile, fixe et internet) à fin 2025, le groupe met son expertise technologique au service des professionnels du monde rural.

En participant à cette nouvelle édition, Maroc Telecom entend contribuer au développement d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et garante d’une alimentation de qualité pour tous. L’innovation présentée sur son stand illustre sa volonté de faire de la donnée agricole un levier de modernisation.

Sur son stand, Maroc Telecom a présenté des solutions innovantes d’Agritech s’appuyant sur l’Internet des objets (IoT) et la data analytics enrichie par l’intelligence artificielle. Ces dispositifs collectent en continu des données précises et exploitables, centralisées sur des plateformes intelligentes et sécurisées.

Ces technologies permettent aux agriculteurs de bien valoriser leurs données pour une prise de décision éclairée et proactive. Elles offrent un suivi en temps réel des ressources agricoles, facilitent l’optimisation de l’irrigation en fonction des besoins réels des cultures et contribuent à une gestion plus efficiente de l’énergie.

En intégrant des outils avancés d’analyse, ces technologies anticipent les risques pour proposer des recommandations personnalisées. Dotées de systèmes intelligents d’alerte et de pilotage à distance, elles favorisent une agriculture plus précise, durable et résiliente, tout en améliorant significativement les rendements et en réduisant les coûts opérationnels.

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Les avantages de ces solutions répondent pleinement aux attentes des utilisateurs. Faouzi Idrissi, directeur général adjoint du groupe Proprim, a partagé son retour d’expérience: «Les solutions que propose Maroc Telecom et qui s’inscrivent dans le cadre de la transformation digitale de l’agriculture marocaine permettent à nos productions de mieux suivre leurs exploitations à travers un bon pilotage des mesures agronomiques, une meilleure anticipation des problèmes et des interventions sur mesure, au bon moment, et par conséquent l’amélioration de la performance globale de leurs activités».

Ce témoignage illustre comment l’approche technologique de Maroc Telecom se traduit en gains opérationnels concrets pour les acteurs agricoles.

Le «Pack Fellah» pour connecter le monde rural

Pour inciter à l’adoption du numérique, Maroc Telecom a lancé le «Pack Fellah», une offre spécialement conçue pour répondre aux enjeux de connectivité du monde rural. Ce pack intègre le smartphone Honor X5b+, proposé à un prix accessible de 990 dirhams, ainsi qu’un forfait mobile adapté aux usages agricoles à 89 dirhams/mois offrant 15 heures de communication et 15 Go d’internet haut débit. Il vise à faciliter l’accès à la technologie pour les agriculteurs et les professionnels du secteur, en combinant équipement abordable et connectivité performante.

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Sur le stand, une démonstration a illustré le rôle clé des technologies avancées dans la transformation du secteur agricole. S’appuyant sur la performance et le très haut débit du réseau 5G de Maroc Telecom, cette démonstration garantit une connectivité robuste, indispensable au déploiement d’usages critiques en environnement agricole.

En combinant drones intelligents, intelligence artificielle et «edge Data Center», elle met en évidence des leviers concrets d’amélioration de la productivité, d’optimisation des opérations et de réduction des coûts, tout en permettant un pilotage précis et en temps réel des exploitations.

MT Cash Payeur: la fintech au service des coopératives

Maroc Telecom ne se limite pas aux technologies agricoles. Par l’intermédiaire de sa filiale MT Cash, le groupe met en avant une nouvelle génération de solutions fintech dédiées à la digitalisation des usages financiers pour les petites entreprises et coopératives, notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

La solution «Payeur» de MT Cash permet la distribution des salaires de manière simple, rapide et sécurisée. Dans un secteur encore fortement dépendant du cash, elle offre une alternative digitale efficace, réduisant les contraintes logistiques et les risques associés. Les bénéficiaires peuvent retirer leurs fonds dans les agences de Maroc Telecom ou les utiliser directement via l’application MT Cash. À l’occasion du SIAM, cette solution est offerte gratuitement aux coopératives.