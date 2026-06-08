Dakhla mise gros sur la propreté: une nouvelle société de gestion fait son entrée

Le secteur de la propreté à Dakhla ouvre une nouvelle page. Lors d’une cérémonie organisée en présence d’élus, d’acteurs associatifs et de responsables locaux, le conseil communal a officiellement donné le coup d’envoi des activités de la nouvelle société délégataire chargée de la collecte des déchets et du nettoyage de l’ensemble du territoire communal.

Pour marquer cette entrée en fonction, un important parc de camions et d’engins spécialisés a été présenté. Des équipements modernes qui devront permettre d’assurer une meilleure couverture des quartiers de la ville, dans un contexte marqué par une croissance urbaine soutenue et un développement économique continu.

Pour les responsables communaux, ce changement constitue une réponse concrète à une problématique qui a longtemps préoccupé les habitants. «Aujourd’hui, au niveau du conseil communal de Dakhla, nous donnons le coup d’envoi de la société de gestion déléguée de la propreté, un problème dont la ville a souffert pendant de nombreuses années», déclare Erragheb Hormatallah, président du conseil communal de Dakhla. «La société commence désormais ses activités sur l’ensemble de la ville», ajoute-t-il.

Le président du conseil a également appelé les habitants à contribuer à la réussite de ce nouveau dispositif. «Nous invitons les citoyens à coopérer avec les agents de propreté et avec la société afin d’assurer la réussite de cette opération», souligne-t-il. «Cela entre dans le cadre de l’amélioration des services rendus aux citoyens, notamment les services de proximité», affirme-t-il. «Ce projet fait également partie du programme d’action de la commune que nous mettons en œuvre tout au long du mandat du conseil», poursuit-il.

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Erragheb Hormatallah rappelle également que cette démarche répond aux orientations visant à rapprocher davantage les services publics des citoyens et à en améliorer la qualité. «L’objectif est de travailler sur plusieurs axes essentiels liés à l’amélioration des services de proximité au sein du territoire communal de Dakhla», conclut-il.

Sur le terrain, cette nouvelle étape est accueillie favorablement par plusieurs acteurs de la société civile. Pour eux, le renforcement des moyens humains et logistiques devrait contribuer à améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants et l’image de la ville. «Les habitants de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont longtemps souffert de cette situation», confirme une actrice associative. «Aujourd’hui, grâce à cette société mandatée par la commune, nous espérons voir les choses évoluer positivement», ajoute-t-elle.

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La représentante associative insiste toutefois sur la nécessité d’une mobilisation collective. «En tant qu’habitants et acteurs de la société civile, nous devons également assumer notre responsabilité et coopérer avec la société ainsi qu’avec ses agents. Il est important de sortir les déchets aux horaires fixés afin de garantir l’efficacité du service», explique-t-elle.

Pour cette dernière, l’enjeu dépasse la seule question de la collecte des déchets. «Dakhla est une destination touristique de premier plan. Nous devons préserver son image, son attractivité et la qualité de ses espaces publics», conclut-elle.

Avec l’entrée en service de cette nouvelle société et le déploiement d’équipements de dernière génération, les autorités locales espèrent insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la propreté. Un chantier jugé essentiel pour accompagner le développement de Dakhla, améliorer le quotidien des habitants et préserver l’attractivité d’une ville qui s’impose de plus en plus comme l’une des vitrines du sud du Royaume.